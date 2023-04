Amazon Prime gana la batalla y se queda con el regreso de Operación Triunfo

La plataforma de contenidos prepara una nueva edición del concurso musical, la duodécima, con galas en directo y canal 24 horas, siendo una etapa completamente nueva para el talent.

Quien la sigue y la consigue, y los deseos de muchos se van a hacer realidad muy pronto: vuelve Operación Triunfo. Así lo ha anunciado en exclusiva Vertele, señalando que Amazon Prime Video ha adquirido los derechos del concurso musical y que, además, prepara una nueva edición que está prevista que arranque entre finales de 2023 y principios de 2024. De esta manera, se abriría una nueva etapa para el concurso, con galas en directo y canal 24 horas, siendo ya su duodécima edición.

Tres años después de cerrar su última edición en TVE en 2020, tras haber pasado unas temporadas en Telecinco, RTVE descartaba renovar el concurso musical por excelencia de la televisión española. Ahora, el talent iniciará su cuarta etapa, integrada completamente en el mercado digital. Pero este salto ya estaba completado por Gestmusic, tal y como desveló Tinet Rubira. Finalmente, aunque se había rumoreado que tanto Netflix como Movistar Plus estaban interesados en hacerse con el formato, Amazon Prime se ha hecho con el trofeo y ultima el acuerdo, el cual se espera que se firme en unos días.

El regreso de Operación Triunfo y sus 24 horas

Al final los rumores se han convertido en realidad y muchos han vistos su deseo más ansiado cumplido. Pese a que Operación Triunfo se traslada al mundo de las plataformas de contenidos, ya se está trabajando en su nueva etapa, intentando mantener su esencia televisiva, iniciada en TVE, en su primera era, y después en Telecinco. Así, habrá galas semanales en directo y un canal 24 horas, donde los fieles seguidores del formato podrán seguir la evolución de los concursantes en la Academia. Solo queda por saber si Twitch se convertirá en una de las ventanas del formato.

El pasado año, Tinet Rubira avivaba los rumores del regreso de OT y ahora, con la compra del formato por Amazon se abre una nueva era en el entretenimiento, acercando a las plataformas a un mercado, el de los eventos en directo, que todavía pertenecía a la televisión lineal. No obstante, OT no será el primer reality o talent show español en emitirse en streaming, pues en estos años ya se acumulan varios ejemplos, pero sí el primero que no lanzará sus episodios en diferido, sino que tendrá galas en directo.