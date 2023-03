La CEO de "Masterchef" ataca a Patricia Conde por su polémica en el concurso

Continúa la polémica que generó Patricia Conde en su paso por la séptima edición de "Masterchef", con las palabras de Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, productora del programa, sobre ella.

Han pasado meses desde que finalizara la séptima edición de "Masterchef", pero la polémica que generó el concurso sigue dando de sí. Recordemos que esta polémica comenzaba con las acusaciones que Patricia Conde vertía sobre el programa señalando que "está todo preparado" y que incluso el programa permitía que varios compañeros se drogaran.

Unas acusaciones que fueron respondidas en su día por varios exconcursantes, como Anabel Alonso, Nico Abad, la ganadora de esa edición Lorena Castell e incluso algunos de los jueces, como Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz. Pero la última en pronunciarse ha sido Macarena Rey, CEO de Shine Iberia, la productora del programa y contra la que Patricia Conde también cargo.

La productora emitió un comunicado en su día amenazando con emprender acciones legales contra Patricia si esta no rectificaba sus palabras, una estrategia que dio resultado, pues la actriz y presentadora cambió de parecer muy rápido. Pero ahora, meses después Macarena Rey se ha desquitado contra Conde por sus palabras.

Macarena Rey no se muerde la lengua

En una entrevista que la CEO de Shine Iberia ha concedido a El Mundo, Rey ha aprovechado para mandar un par de recados a Patricia Conde. "Hay gente que no debería concursar si no sabe perder. Es una regla básica. Hay amigos a los que les ofrecemos participar en el Celebrity y lo rechazan porque tienen muy mal perder. Si no llevas bien las críticas no te metas en un talent porque aquí las vas a recibir. Es imposible que no te saquen tus defectos" comenzaba expresando Macarena.

La CEO de Shine Iberia, que este jueves estrenaba su programa "Cover Night" también en Televisión Española, trató el tema acusando directamente a Patricia de no haber entendido el funcionamiento del programa: "Igual tú estás empalmadísima con la tarta que has hecho, pero compárala con la que hacen los otros… y pues no. No entender esto y que el Celebrity es para disfrutarlo, gozarlo y divertirse es equivocarse completamente. Creo que lo de Patricia ha sido no entender el programa".