Una periodista de GolTV explota en Twitter tras ser insultada y amenazada

La reportera María Morán ha denunciado a la policía graves amenazas de muerte recibidas en distintas redes sociales tras la pregunta que le hizo a Carlo Ancelotti sobre Vinícius.

Las redes sociales se han convertido en una herramienta a la que acudir cuando se le quiere dar voz o movimiento a algún suceso, bueno o malo, debido a la libertad que ofrecen. Pero hay redes, como Twitter, que se convierten en el lugar idóneo donde verter todo el odio que uno guarda. Desde hace un tiempo, los propios usuarios de la popular red social azul han comentado este uso de la plataforma. Es más, los denominados 'trolls' recurren a ella para lanzar comentarios ofensivos, irrespetuosos, e incluso, amenazas de muerte contra determinadas personas, principalmente famosas, por el mero hecho de no estar de acuerdo con su opinión o por simplemente ejercer su profesión.

No hay que irse muy atrás en el tiempo para dar un ejemplo de esto que hablamos. En las últimas horas, una periodista deportiva de GolTV, María Morán, ha sido el objetivo de esos haters por hacer su trabajo. La reportera, además de hacerse eco de lo que le estaban diciendo en Twitter -pues ha recibido insultos y graves amenazas de muerte-, ha denunciado ante la Policía Nacional. Según ella misma explica, todo comenzó por una pregunta que hizo a Carlo Ancelotti, el entrenador del Real Madrid, sobre Vinícius: "¿Usted cree que le vendría bien una roja a Vinícius como aprendizaje por esas continuas protestas a los árbitros?", preguntaba en rueda de prensa.

María Morán denuncia las amenazas a la policía

María Morán lanzaba al técnico blanco esa pregunta sobre uno de los delanteros merengues más polémicos por su comportamiento en el campo de juego. Ancelotti, con una sonrisa, contestaba a la cuestión de la periodista con "¿una roja? No, no necesita una roja. Le falta solo una roja también. Con todas las amarillas que ha tenido creo que es suficiente". Mientras que el italiano recibía esta pregunta como haría con cualquier otra, no fue igual para los usuarios de Twitter y forofos del equipo, que no dudaron en cargar duramente contra la reportera.

🎙️ Periodista: ¿Usted cree que le viene bien una roja a Vinícius como aprendizaje?



🗣️ Carlo Ancelotti: ¿Una roja? "No necesita una roja, le falta solo una roja también, con todas las amarillas que ha tenido, es suficiente."pic.twitter.com/H8LEqfOi8d — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) May 1, 2023

Tras la pregunta, la periodista ha recibido insultos y amenazas muy graves a través de las redes sociales, haciendo que la propia reportera acudiese a la Policía Nacional para denunciar tales vejaciones. De igual modo, recurrió a Twitter para denunciar públicamente los comentarios que estaba recibiendo, mostrando algunos de ellos, en los que se puede ver como es víctima de groserías, ataques y agravios hacia su persona. "Que me violen, que mi hija es una bastarda, insultos hacia una bebé… TODO está denunciado a la Policía Nacional", publicaba adjuntando el pantallazo de uno de esos comentarios.

Que me violen, que mi hija es una bastarda, insultos hacía una bebé… TODO está denunciado a la Policía Nacional. pic.twitter.com/WHkKk30q2n — María Morán (@Mariamoranh6) May 1, 2023

Por desgracia, ella no ha sido la única que ha recibido los comentarios ofensivos, pues en algunos se pueden ver cómo se dirigen hacia su madre o su hija. Y, como no podía ser de otra manera, ante estas graves amenazas e insultos, el periodismo deportivo se ha volcado con María Morán dedicándole multitud de mensajes de cariño y apoyo en estos complicados momentos. Entre ellos, su propia cadena GolTV, compañeros de otras cadenas y medios de comunicación, o clubs de fútbol, entre otros. "Confundís nuestro trabajo con vuestro forofismo", publicaba en su perfil Jessica Figuero. "No nos podemos callar", pedía Lara Gandarillas, de RTVE. Y así, decenas de comentarios positivos en apoyo a la periodista ante un suceso que jamás debería de volver a producirse.