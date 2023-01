Alexia Rivas arremete contra Tamara Falcó tras reconciliarse con Iñigo Onieva

Alexia Rivas no ha tenido reparos a la hora de criticar a Tamara Falcó tras conocerse la reconciliación entre la marquesa y el que fuera su expareja Iñigo Onieva.

La reconciliación de Tamara Falcó e Iñigo Onieva sigue dando que hablar en los programas de televisión. Después de que Iñaki López recordara con ironía las famosas palabras de Tamara Falcó y el nanosegundo del metaverso o que Belén Esteban haya asegurado que antes de finalizar el 2023 la pareja iba a terminar casándose, ha sido Alexia Rivas quien se ha pronunciado.

La colaboradora de Ya es mediodía, que cuando se conoció la sonada infidelidad de Onieva fue una gran defensora de Tamara Falcó, ha arremetido contra la Marquesa de Griñón y la ha criticado fuertemente.

Todo se debe al papel que ha jugado Hugo Arévalo en toda esta historia. Y es que tras la ruptura entre Onieva y Tamara, varias fuentes aseguraban que la hija de Isabel Preysler podría haber comenzado un acercamiento con Arévalo, amigo íntimo de la expareja. Ante esas informaciones Onieva explotó y, según contaron en Sálvame, criticó fuertemente al que fuera su amigo con comentarios como "sucia rata", "trepa" o "acomplejado".

Finalmente parece que la reconciliación de Tamara y Onieva ha provocado la huida de Hugo Arévalo, que en los últimos días ha decidido eliminar todos sus perfiles en redes sociales y ha abandonado su residencia en Madrid, donde varios periodistas esperaban algún tipo de declaración.

Alexia muy crítica con Tamara por "utilizar" a Hugo Arévalo

En toda esta historia quien ha quedado peor ha sido Hugo Arévalo, al que en los platós se refieren como "pagafantas". Un término que no gusta nada a Alexia Rivas y por el que ha estallado contra Tamara en el programa Ya es mediodía: "He sido siempre muy proTamara, desde el principio, pero me parece que, muy a mi pesar, ha jugado con la prensa y con Hugo. Ha jugado con él, ha utilizado a un pobre chaval que ahora ya tiene la palabra pagafantas escrita en su frente para el resto de su vida".

Para Alexia Rivas, el plan de Tamara Falcó estaba claro, "le ha utilizado simplemente para dar celos a Íñigo, ha puesto a todo su grupo de amigos en contra de Íñigo,... ¡¿y ahora vuelven?! Así no se hacen las cosas, Tamara".

Unas palabras que fueron muy aplaudidas por el resto de colaboradores del programa, especialmente por Isabel Rábago, que desde el primer momento ha sido de las más críticas con la marquesa.