Repaso de un diputado de Vox a Ignacio Escolar: "Escriben para el poder"

El director de eldiario.es acudía el Congreso de los Diputados en el marco de la comisión de calidad democrática, pero ha tenido que escuchar las críticas realizadas por Manuel Mariscal.

Ignacio Escolar se ha pasado la mañana en el Congreso de los Diputados. El director de eldiario.es ha participado en la comisión parlamentaria constituida para mejorar la calidad democrática y combatir la desinformación. “Sin lugar a dudas, la llegada de Internet ha supuesto más buenas noticias que malas para toda la sociedad. Pero entre las malas está el aumento de la desinformación en todo el mundo”, ha asegurado Escolar en su comparecencia.

“Más del 80% del tráfico de muchos medios digitales depende de las plataformas, donde muchas veces prima la espectacularidad, las medias verdades y el sensacionalismo sobre el derecho a la información. Las plataformas no se ocupan del derecho constitucional”, ha lamentado.

Ignacio Escolar ha tenido que hacer frente a las preguntas realizadas por los miembros de los diferentes partidos políticos que participan en la citada comisión, aunque una de las intervenciones realizadas ha destacado por encima de las demás. Su autor, Manuel Mariscal, diputado de Vox por Toledo.

⚡ @MariscalZabala pone contra las cuerdas a Ignacio Escolar y le acusa de ocultar el asesinato de David Lledó a manos de tres magrebíes.



"En su medio de comunicación hay víctimas de primera y de segunda".



⬇️ HILO ⬇️ pic.twitter.com/wTo4HaZiYX — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) June 25, 2024

Mariscal ha criticado el trabajo periodístico que realizaba el propio Ignacio Escolar al frente de eldiario.es y ha encontrado un ejemplo en uno de los últimos sucesos producidos este pasado fin de semana. Fue, concretamente, Gata de Gorgos (Alicante), y acabó con el asesinato de un hombre a manos de tres ciudadanos de origen marroquí, que atacaron a la víctima con un bate de béisbol.

El diputado de Vox ha hecho un recorrido por las diferentes ediciones del digital que dirige Ignacio Escolar, tanto la nacional como la de la comunidad valenciana, y no ha encontrado ninguna referencia al suceso en cuestión.

Periodistas y poder político

"En su medio de comunicación hay víctimas de primera y de segunda", le ha espetado Manuel Mariscal al director de eldiario.es. "Cuando el agresor procede de otro país, no aparece o no se le da la importancia que se merece", ha añadido el diputado de Vox, antes de concluir asegurando que "da la sensación que muchas veces los periodistas escriben no para los ciudadanos, sino para los políticos o para el poder político".