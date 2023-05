La invitada de Broncano en 'La Resistencia' rompe a llorar en pleno directo

La actriz Fariba Sheikhan, conocida por 'El secreto de Puente Viejo', visitaba el programa de Movistar para promocionar 'La unidad' cuando el presentador tuvo un bonito gesto con ella.

La Resistencia ha cerrado semana con una invitada de lujo y con un momento único que quedará guardado en la memoria de todos. Este jueves, Fariba Sheikhan visitaba el programa de David Broncano, pero no lo hizo sola, pues el recuerdo de un ser querido estuvo muy presente. La actriz, conocida por su papel en El secreto de Puente Viejo, acudía al programa de Movistar para promocionar la tercera temporada de La Unidad. Aunque al principio el transcurso de la entrevista era normal, acabó siendo un bonito homenaje.

Fariba está en pleno duelo por la muerte de su hermano, que falleció hace unos meses, pero no ha dejado de trabajar para que la tristeza no acabe con su carrera. Eneko, que así se llamaba, era un fan incondicional del programa de Broncano, por lo que, nada más empezar la entrevista, la intérprete quiso mandarle un mensaje, con el que consiguió emocionar al presentador. "Estoy super emocionada porque quiero dedicar este programa a mi hermano que era super fan de este programa y falleció hace unos meses", decía después de haber avisado que venía "algo un poquito emotivo".

El gesto de Broncano que hace llorar a Fariba

La actriz, ante la sorpresa de Broncano, explicó al presentador y a todos los presentes que su hermano siempre le preguntaba que cuándo iría a La Resistencia. Y, tras esto, respondía, casi al borde del llanto que "aquí estoy". Finalmente, no pudo contener las lágrimas cuando proclamó un "Eneko, va por ti" y el público comenzó a aplaudir. Este detalle tan bonito pilló desprevenido a Broncano, quien no dudó en señalar que "no lo he visto venir. Es bonito esto". Al poco, el presentador de Movistar le preguntó a Fariba si quería que pusieran una placa en recuerdo a su hermano y esta, sin pensárselo, aceptó. Pero la entrevista siguió con normalidad, sin placa y sin más menciones a la misma.

Como fan del programa, seguro que habría querido que invocásemos entre todos unos perros follando. #LaResistencia @FaribaSheikhan pic.twitter.com/dkExBEKV9O — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 18, 2023

No sería hasta el final de la charla cuando Broncano se levantase de su sitio y, ante una sorprendida Fariba, diese las gracias al equipo de arte del programa por la rapidez en hacer la placa. "En memoria de Eneko", rezaba el tablón de madera que sostenía el presentador. En ese mismo momento, la actriz rompía a llorar ante un público que coreaba el nombre de su hermano. Y la placa se colocó en la mesa situada en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía, presidiendo. Esta entrevista, además de emotiva, ha sido muy terapéutica, por decirlo de alguna manera, para la actriz, pues le gusta preservar su intimidad. Algo que, de hecho, le caracteriza es que no quiere pronunciarse sobre su vida privada, pero parece ser que en esta entrevista era necesario para ella hacerlo.