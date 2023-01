Jiménez Losantos desvela el motivo por el que Ayuso está cabreada con su partido

El comunicador de Esradio criticó la ausencia del Partido Popular en la masiva manifestación del sábado y lamenta que Vox repartiera propaganda en contra de la presidenta madrileña.

Como no podía ser de otra manera, Federico Jiménez Losantos ha hecho su particular valoración de la masiva manifestación que se celebró el sábado en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El comunicador de Esradio ha admitido que él no pudo ir, "porque el virus me tiene casi sin poder andar, aunque de los malos sí que pudo escapar corriendo", y se ha reconocido "sorprendido" por la cantidad de gente que se dio cita en el centro de la capital de España.

Eso sí, no ha tenido buenas palabras, precisamente, para el Partido Popular. "La deserción del PP", ha dicho Losantos, "ha sido de vergüenza y además una estupidez, no por antigua, menos evidente". El periodista aragonés habló de las grandes ausencias de la manifestación y, como era de esperar, no defraudó en sus comentarios. "El primero, Almeida, el alcalde de la ciudad, qué menos que ir a participar. Se ponen siete a correr una media maratón contra la gripe y ahí está Almeida disfrazado de lo que sea".

"Feijoo recibió a los convocantes la víspera, él quería estar, pero, claro, al final, no podía porque este es un partido de miramelindos, lamelibranquios, maricomplejines y maricretinos. Total, que no estuvieron y ahora veo a Almeida decir gansadas que eran antiguas cuando Torrebruno era joven. Una mercachiflería de hace 30 años".

"No me vendan más futuro", continuó diciendo Losantos. "Yo quiero presente y el presente es que el PP no estuvo y que estaba Abascal, pero había algunos de Vox tirando panfletos contra otro partido. El PP desertó". Y en este punto es en el que el comunicador turolense no tiene dudas de quién es la más perjudicada de esa ausencia. "La que está más rabiosa con esto es Isabel Díaz Ayuso, es la más perjudicada. Eso pasa por estar en el PP, que ha vuelto al sorayismo cretinoide de siempre. Nadie ha sido más insultado, además de Esperanza Aguirre que Ayuso, y nada ha sacado más votos que ella", acabó comentando Jiménez Losantos.