¿Ha sufrido presiones de Sánchez? La cesada Elena Sánchez y su curiosa respuesta

Cada vez queda más claro que RTVE es un apéndice de Moncloa y un verdadero hervidero de intrigas, tal y como ha puesto de manifiesto el polémico fichaje millonario de Broncano.

El que calla, otorga. Ese refrán podría resumir a la perfección la actitud de la recién destituida presidenta interina de RTVE, Elena Sánchez, cuando le preguntan por su etapa al frente de la radio y televisión públicas y las supuestas presiones que ha podido recibir desde Moncloa. El millonario fichaje de Broncano por el ente público parece que ha terminado por destapar lo que se cocía allí dentro.



La pregunta en cuestión ha sido efectuada por escrito por un grupo de diputados del Partido Popular que se dirigen a Elena Sánchez. Forma parte de una seria de cuestiones sobre las que le piden aclaraciones. Llama la atención la actitud esquiva y poco o nada colaborativa de la ya ex presidenta interina, que a varias de esas preguntas se limita a responder con un "sí" o un "no". Todo por escrito. Parece desdén o desprecio hacia los diputados, olvidando que representan a los ciudadanos y que tienen el derecho y el deber de controlar su desempeño al frente de RTVE.



Pero más allá de eso, resulta especialmente llamativa la respuesta que da a la pregunta de si ha recibido presiones desde Moncloa, tal y como se ha publicado en diversos medios de comunicación. Elena Sánchez en ningún momento lo niega, evita hacerlo, y se limita a contestar que no valora informaciones periodísticas. Lo dicho, el que calla, otorga.





En concreto, la pregunta del PP es la siguiente. "¿Qué consignas se ha negado a aceptar que le han transmitido desde la Secretaría de Estado de Comunicación y desde el Ministerio de la Presidencia, tal y como se ha publicado?". Y su respuesta, en la que deliberadamente decide no negar esas presiones es la siguiente: "Como presidenta de la CRTVE no comento ni doy mi opinión sobre publicaciones, declaraciones o informaciones publicadas. Respeto profundamente la libertad de prensa y la de expresión".





Es llamativo que ante dudas tan graves como las planteadas por esas publicaciones, que comprometen la independencia de RTVE y ponen en solfa su prestigio, la presidenta no tenga a bien desmentirlas aunque fuera con otro escueto y simple "no". Si no lo hizo, evidentemente, es porque no quiso.