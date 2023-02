Antonio Hidalgo no puede contener las risas "por culpa" de dos mujeres del plató

El presentador de "Ailoviu", en la televisión autonómica de Murcia, se ha acercado al público porque dos señoras no han seguido al resto a la hora de cantar sin esperar que podía pasar esto.

Antonio Hidalgo continúa amenizando las tardes murcianas, manteniéndose al frente de Ailoviu, un programa de La 7, la televisión autonómica de Murcia, que comparte la esencia de La tarde, aquí y ahora de Canal Sur con Juan y Medio como presentador. Quien fuese chico Ana Rosa, acompaña cada día a su público, tanto desde casa como los que se encuentran en plató, y no duda ni un segundo en interactuar con ellos. Como buen programa vespertino, Ailoviu cuenta con su propia sintonía, con la que se inicia cada tarde la emisión y que los presentes en La 7 corean.

Sin embargo, hay quienes la palabra "ailoviu", que no es nada más y nada menos que la transcripción fonética de I love you -te quiero en inglés-, se les atraganta. Por lo que, antes de quedar en ridículo, han preferido cerrar su boca y no seguir al resto del público. Pero Antonio Hidalgo, que no se le escapa ni una, se ha percatado de lo que ocurría y se ha ido directamente a por ella, sin saber que la diversión estaba justo al lado.

Una canción provoca la risa en Hidalgo

"Es de estos públicos que dejarán huella en Ailoviu. Pero siempre hay un garbanzo negro", empezaba a señalar Antonio Hidalgo mientras se preparaba para dirigirse a su "víctima". "Todos aquí aplaudiendo, cantando y ella está como si la hubiera puesto el ayuntamiento aquí", decía directamente a la mujer, mientras que ella, ni corta ni perezosa, se ponía a beber agua como si no tuviese un micrófono delante. Amparo, que así se llama la mujer, tiene que enfrentarse sola a cantar la sintonía del programa de La 7. "No, yo no sé cantar", aseguraba inmediatamente.

Y aunque Antonio Hidalgo pide al público que en esta ocasión no participe, estos no hacen caso y comienzan a aplaudir y a cantar. "Vosotros no. Dejadle a la criatura que tenga su momento", regañaba el presentador de Ailoviu. Y con la segunda oportunidad, Amparo no abre la boca para cantar, dejando a Hidalgo planchado, que recurre a la vecina de asiento de esta mujer para cantar. Lo que no se esperaba es que esta buena señora cambiase el nombre "y la letra" del formato. "No he entendido el idioma este", apuntaba el presentador de La 7. "Ella, ella", pedía la mujer al darse cuenta de su pronunciación. "No, no, tú, que me encanta. Además, le vamos a cambiar el nombre al programa", aseguraba Hidalgo, mientras empezaba a reírse sin parar.