Una reportera de Telecinco se ríe en Twitter de lo que le pasó en el metro

Sandra Mir, periodista de los informativos de la cadena, ha colgado en su perfil personal lo que le ocurrió mientras grababa un reportaje este martes y que se está haciendo viral.

Si hay algo que hay que aprender en la vida es a reírse de uno mismo. Eso es lo que ha hecho este miércoles Sandra Mir, reportera de Informativos Telecinco. La periodista de Mediaset colgaba en su perfil personal de Twitter un pequeño clip de una información que había estado grabando el martes en el metro de Madrid con motivo de la retirada de la mascarilla en el transporte público. Todo transcurría con total tranquilidad y normalidad hasta que "ocurría la desgracia" que se ha movido muy rápido por las redes sociales.

El vídeo de Twitter, sobre las 17:30 horas de la tarde, contaba ya con más de 9.300 reproducciones, más de 5.000 'me gusta' y casi 1.000 retuits. Y no es de extrañar, pues el vídeo de tan solo 19 segundos muestra, en primera persona, los gajes del oficio del periodista y de lo que te puede pasar mientras grabas un reportaje. Sandra Mir, además, ha demostrado tener un buen sentido del humor al subir el clip y, encima, acompañarlo del siguiente mensaje, en el que nombra a su compañero cámara Pedro Pablo Almela: "Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL".

Sandra Mir "deja" a Almela en el metro

Este martes, sin duda, había que informar que quedaban tan solo unas horas para que las mascarillas se dejasen de usar en el transporte público. "A penas quedan 24 horas para abandonar este gesto", decía Sandra Mir a la vez que se subía la mascarilla y accedía al vagón del metro de la línea 1 en Plaza Castilla. Hasta ahí, todo bien. "Un gesto que llevamos repitiendo desde hace dos años y dos meses. Concretamente, desde el 3 de mayo de 2020", continuaba la reportera de Telecinco, mientras que caminaba por el interior del vagón, seguida por Almela.

Todavía me parto de risa con lo que nos pasó ayer.. ATENTOS AL FINAL @almela73 @informativost5 pic.twitter.com/Ua935U3BnW — Sandra Mir (@sanmima) February 8, 2023

"Ahora ya deja de ser obligatoria, a partir de mañana...", comentaba Sandra Mir cuando dejó de oírse el micrófono, pues el sonido del metro preparándose para salir y el cierre de puertas obstaculizaron la continuación de su información. Pero, aquí viene "lo divertido" de la situación, la reportera de Telecinco, que se encontraba ya en el andén cuando las puertas se cerraron, dejó a su compañero "abandonado" dentro del vagón que se ponía en marcha y que cortaba, de raíz, el reportaje.