Ramón García da la campanada en lo de José Mota con el tanga de Anne Igartiburu

El presentador de 'El Grand Prix' volvió a vestir su capa para formar parte del programa del humorista, donde habló por primera vez de lo que pasó en las campanadas con Anne Igartiburu.

Este jueves, José Mota tuvo un invitado de honor en su programa. Y es que, Ramón García, que recuperó su famosa capa para la ocasión, visitó el plató de José Mota Live Show. El presentador del Grand Prix revolucionaba TVE, precisamente, por su regreso a la que había sido su casa durante muchos años para volver a estar al frente del programa del verano. Además, Ramontxu se ha estado colando en todos los hogares españoles durante más de una década dando las Campanadas. Al margen de si volverá o no a presentarlas esta Nochevieja, el mítico rostro de la televisión pública solo habla de buenos momentos y anécdotas de lo más divertidas cuando recuerda su paso por la cadena.

Durante todos aquellos años asegura que "ha habido de todo", pero confesó que la primera vez que le ofrecieron presentar las Campanadas, dijo que no. "Yo vivía, entonces, en Bilbao con mis padres y aquella Navidad, mi hermana llegaba desde Colombia en fin de año. Llevaba cinco años sin verla", explicó el presentador que no estaba dispuesto a perderse aquel reencuentro familiar. La insistencia de TVE, y la condición de poder llevarse a su familia a la Puerta del Sol, hizo que al año siguiente, Ramón no pudiese rechazar la oferta.

Ramón García y las Campanadas con Anne Igartiburu

Pero en esta visita había algo más, un reencuentro, pues hacía muchos años que José Mota y Ramón García no compartían un mismo plató. Aunque, curiosamente, ambos están conectados gracias a las Campanadas. Cabe recordar que el humorista las presentó durante varios años y con Anne Igartiburu como pareja. Precisamente, el presentador de José Mota Live Show recordó la anécdota que provocó la diferencia de altura entre ambos, que se resolvió con el cómico encima de una tarima. Este recuerdo hizo que Ramón hablase de uno de los momentos más virales que vivió con Igartiburu en 2006: "las Tanganadas".

Anne Igartiburu llevaba, ese año, un vestido que combinaba pedrería negra y unas transparencias que le jugaron una mala pasada: "El primer año que las dio conmigo, hicimos un ensayo previo, pero lo hicimos sin la luz que habría en el directo. Entonces, cuando pusieron la luz después se transparentaba todo bajo el vestido de Anne y es el famoso tanga, que se ve en plano. Luego en cámara fue cerrando el plano, pero esto ya se había visto", rememoró Ramón. Con quien también vivió un momento muy divertido, y que recordará siempre, fue con Carmen Sevilla: "El tacón se coló en una rendija y no podía moverse". Una vez que acabe Grand Prix, habrá que esperar para ver si volveremos a tener a Ramón García despidiendo el año desde TVE, con su mítica y famosa capa. ¿Le acompañaría José Mota? Por ahora, no ha querido confirmar nada, pero el presentador asegura tenerlo todo preparado.