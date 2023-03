Leticia Dolera denuncia que la censuran en Estados Unidos por su vagina

La polémica actriz desvela que en su serie 'Vida perfecta', al emitirse en el otro lado del charco, se elimina un plano en el que aparece mirándose la vulva ante un espejo

La actriz Leticia Dolera no deja indiferente a nadie. Si no es por sus opiniones políticas, es por sus actuaciones. La última es que ha denunciado que en la emisión de su serie en Estados Unidos han censurado una imagen de su vagina.

Según narra Leticia Dolera en el programa de Julia Otero Días de tele de Televisión Española, en un especial por el 8M, en Estados Unidos han vetado una escena de la serie que firma para Movistar, Vida perfecta, en su versión americana.

“Hay un momento importante donde mi personaje se mira la vulva con un espejo y se atreve a mirarse, lo que eso significa. Lo curioso de este plano es que la escena no se podía contar sin ese plano, porque me parecía importante mostrar la genitalidad sin un contexto sexual o erótico”, explica Leticia Dolera sobre la escena eliminada.

Para Leticia Dolera, mientras preparaba esta ficción descubrió dos tabúes acerca de la maternidad: la depresión posparto y la vulva: “muchas mujeres me contaron que fueron incapaces, que habían tenido un parto vaginal, de mirarse la vulva durante un año porque les daba miedo”.

Leticia Dolera criticó que, en Estados Unidos, que emite la serie en la plataforma HBO Max, no se haya emitido ese plano: “lo han censurado. Me parece muy llamativo que lo censuren, además, creo que en la ficción no se debe hacer. Están naturalizadas las pistolas y de repente, una vagina medio en sombra de una mujer que se la está mirando, no la podemos ver”.