El escabroso motivo por el que Jiménez Losantos llama "criminal" a Risto

El comunicador de Esradio criticó duramente al conductor de "Viajando con Chester" por preguntarle a Carmen Cervera si sus dos mellizas eran, en realidad, hijas de su hijo Borja Thyssen.

Esta vez Federico Jiménez Losantos no aparece por estos lares por su última crítica exacerbada a políticos de uno y de otro sino, no. En esta ocasión, el comunicador de Esradio lo hace por la feroz crítica que ha realizado contra Risto Mejide, que ayer entrevistó, en su Viajando con Chester, a Carmen Cervera. Mediaset había cebado la entrevista con una pregunta que, finalmente, no se llegó a emitir, aunque sí se realizó. En ella, Risto preguntaba a una de las españolas más ricas del planeta si sus mellizas, nacidas en 2006 por gestación subrogada, eran, en realidad, hijas de su hijo, Borja Thyssen.

Y, claro, ante ese escándalo, no ha habido manera de frenar a un Federico Jiménez Losantos absolutamente desatado con la pregunta de marras. "Tita dejándose preguntar si Borja es el padre de sus hijas. Eso es lo más fuerte, y mira que hemos vivido cosas, que ha aparecido nunca en televisión. Esto no es crónica rosa, es crónica negra. Es criminal", ha comentado en Es la mañana de Federico.

Pero es que el comunicador aragonés ha ido más allá y ha deslizado la opción de que el Defensor del Menor tuviera que intervenir en un caso como este. "Debería actuar de oficio", ha dicho. "A estas menores las van a destruir. Se supone que el Ministerio Público es en beneficio del ciudadano que no se puede defender. Una menor no se puede defender. Es para coger a su madre y decirle: ‘No te quiero ver más en la vida'".

En esa misma línea ha intervenido Isabel González, la subdirectora del programa, que ha secundado las palabras de su jefe. "Ella podría haber pedido que se retirarse esa pregunta de la edición. Esta pregunta no solo daña a las niñas, daña también a Borja, a Blanca y a los hijos de Borja, que también tienen algo que decir. ¿Quién ha sido el artífice de este rumor? ¿Por qué este rumor lleva años de redacción en redacción?", se ha preguntado.

Privacidad de dos menores

Finalmente, la pregunta de marras no se emitió. “Después de analizar el contenido completo del programa hemos considerado oportuno retirar esa cuestión, para evitar cualquier posible problema en torno a la privacidad de dos menores”, han reconocido fuentes del grupo a los medios de comunicación.