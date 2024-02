Destapan el turbio pasado del periodista que quiere hundir a Josep Pedrerol

Siro López trata de desprestigiar al director de El Chiringuito con unas acusaciones sin ningún fundamento. La campaña le ha estallado en la cara por lo que cuentan de él…

Siro López ha causado sorpresa en el mundo periodístico al iniciar por su cuenta una guerra contra el presentador y director del exitoso El Chiringuito, Josep Pedrerol, que se emite en el late night de MEGA.

López lleva días difundiendo acusaciones infundadas contra Pedrerol a través de las redes sociales. Concretamente en su canal de Twitch, López habla de un supuesto proyecto periodístico y publicitario que habría conseguido cerrar, pero que en los últimos días se habría cancelado y achaca la culpa al también presentador de La Sexta:

"Me cuentan el rebote que pilla Josep Pedrerol porque el Marca estuviera promocionándome. El rebote llega a tal nivel, que lleva unas semanas sin ir a su tertulia José Félix Díaz, que trabaja en Marca y es colaborador, y que, desde hace tres o cuatro semanas, la portada de Marca, y lo podéis confirmar, no sale al final del programa de este personaje", explica. "Es un miserable que intenta jugar con el pan de los demás".

Las acusaciones de López van más allá y afectan también al caso de otros trabajadores de El Chiringuito que dejaron el programa en los últimos años, como "los tres chavales últimos que se fueron a la vez porque consideraban que estaban explotados y que no les pagaban el dinero que ellos creían que tenían que ganar, que deciden cambiarse por considerar que no estaban bien remunerados". "Pues, cuando se fueron, este sinvergüenza y miserable llamó a más de un medio y de dos que estaban interesados en fichar a alguno de ellos para que no les dieran trabajo", denunciaba López

Las durísimas acusaciones han sorprendido a prácticamente toda la profesión e indignado a parte de ella. Fuentes conocedoras del caso han explicado a ESdiario que “Siro López está buscando su momento de gloria en Twitch, después de haber desaparecido de los grandes medios. No ha encontrado mejor manera que arremeter contra uno de los referentes de la actualidad deportiva como es Pedrerol”.

Y recalcan que “busca su minuto de gloria. López habla en redes, pero no en los juzgados, que es dónde debiera ir si fuera verdad todo lo que dice. Una actitud que dice muy poco de él”.

Pero sobre Siro se le ciernen negros nubarrones no por sus acusaciones a El Chiringuito de Mega sino por las que le formularon a él en sede judicial.

Todo ocurría en el año 2013. El periodista de Onda Cero, Fernando Burgos y el propio Siro López llegaron a las manos. El entonces contertulio de Punto Pelota y denunció al de la radio de Atresmedia por una falta de amenazas leves, de lesiones y de vejaciones injustas.

Siro López: incidentes del pasado

Tal y como constaba en el escrito el denunciante fue objeto de "varios improperios" por parte de Burgos, que le amenazó con "quitarle la cabeza de los hombros si volvía a citar su nombre en el programa de televisión en el que participa López". Además, le propinó un puñetazo en el ojo derecho causándole una lesión leve.

Pero lo que le ha salpicado ahora a Siro López es una parte de su propia denuncia: habla de que la esposa de Siro López, cuando éste había abandonado las instalaciones donde sucedieron los hechos, el Club de Pádel Aravaca, volvió a recoger unos efectos personales olvidados en la confusión, y allí Fernando Burgos se dirigió a ella en estos términos: "Que sepas que Siro es un borracho y un putero y se follaba a todas las becarias de Telemadrid".

Y esto es lo que ahora se comenta entre los medios dedicados al deporte y también se difunde en las redes sociales: un muy turbio pasado del ahora acusador Siro López.