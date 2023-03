Antena 3 saca la artillería pesada para el prime time y viene con un bombazo

El programa estrella de la principal cadena de Atresmedia ya tiene fecha de estreno, el próximo viernes 24 de marzo, y viene con una sorprendente novedad: una nueva categoría.

Después de una larga espera, o al menos así lo ha parecido desde que se anunciase su grabación y conociésemos quiénes iban a participar, Antena 3 ha puesto fecha y hora al estreno de la nueva temporada de Tu cara me suena. El programa estrella de la principal cadena de Atresmedia regresará a la pequeña pantalla el próximo viernes, 24 de marzo, en la franja de mayor audiencia, a partir de las 22:00 horas tras el final de El Desafío, de Roberto Leal. Pero el concurso que presenta Manel Fuentes no estrena solo su décima temporada, sino que, según han anunciado en la rueda de prensa de presentación, habrá una importante novedad.

La presentación, además de contar con el director general de Gestmusic, Tinet Rubira, y los concursantes de esta décima edición, también estaba la directora de programas de entretenimiento de Atresmedia, Carmen Ferreiro, quien aseguraba que "hay mucho humor, un formato familiar y sigue siendo uno de los favoritos del gran publico 10 años después". Una presentación que, además, ha sido compartido por el propio programa a través de su perfil de Twitter.

El estreno de "Tu cara me suena" en Twitter

La décima temporada de Tu cara me suena verá finalmente la luz este viernes, 24 de marzo. El concurso, con Manel Fuentes al frente y con su jurado de lujo (Chenoa, Lolita, Carlos Latre y Ángel Llacer) regresa al prime time de Antena 3 y, además, con un novedad: una nueva categoría. "A dos concursantes les toca el mismo artista. Con lo cual ves, en una misma gala dos acercamientos al mismo artista que a veces puede ser cruel", explicaba Tinet Rubira durante la presentación de la nueva temporada.

¡BOMAZO! 💥



👉 @tinetr desvela que este año hay una nueva categoría en #TuCaraMeSuena y podremos ver a dos concursantes imitar a un artista en la misma gala.



En directo ▶️https://t.co/w07V8AqYqa pic.twitter.com/neK5Z77qJu — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) March 21, 2023

Tu cara me suena lleva ya 12 años desde que estrenase allá por 2011 su primera temporada. Por su escenario han pasado decenas de personajes públicos y, como no podía ser de otra manera, para esta nueva edición cuenta también con un gran plantel: Anne Igartiburu, Susi Caramelo, Agustín Jiménez, Josie, Alfred García, Miriam Rodríguez, Merche, Andrea Guasch y Jadel. Y, aunque aún no se ha estrenado, ya hemos podido ver alguna que otra imitación a través de las redes sociales. Sin ir más lejos, tanto en Twitter como en TikTok se ha viralizado la actuación de Guasch, que se mete en la piel de Chanel Terrero para la primera gala.