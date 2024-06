Patricia Conde regresa 'invicta' al prime time de TVE y amenaza al 'Grand Prix'

Tras la polémica de 'Masterchef' y después de más de un año del anuncio de este concurso, el ente público ya promociona su nuevo formato de entretenimiento para la programación de verano.

Todos conocemos a Patricia Conde por ser periodista y presentadora en varios programas de televisión, pero también por ser concursante de uno de ellos: Masterchef Celebrity. El talent show de TVE que vino acompañado por una gran oleada de polémicas que la comunicadora protagonizó. Entre algunas de ellas, la que más resonó fue cuando, en su cuenta personal de Instagram, habló de drogas entre sus compañeros del espacio y manipulación por parte del equipo.

Sin embargo, la cadena pública sí cree en las segundas oportunidades y le hizo un hueco a la periodista vallisoletana en su parrilla. Esta será la presentadora de un nuevo concurso que parece tener un formato similar al famoso programa del verano compuesto de juegos y pruebas que todos conocemos y que presenta Ramón García en la cadena pública: el Grand Prix.

Patricia Conde promociona un nuevo concurso en TVE

Hace ya unas semanas que la entidad pública parece estar perdiendo identidad y fuerza durante sus noches, ya que se ha centrado en el cine como opción alternativa, repitiendo este pasado martes 4 de junio con la emisión de otra película de James Bond después del partido de fútbol de la selección femenina. Sin embargo, nuevos concursos ya 'asoman sus orejas' ante la inminente llegada de la época estival, y ese es el caso de Invictus, el programa que presentará Patricia Conde.

¡Próximamente 'Invictus', conducido por Patricia Conde en @La1_tve, un nuevo concurso en el que habrá muchas risas! pic.twitter.com/AIgVfRBrLX — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 5, 2024

La entidad pública ya está promocionado con un vídeo esta nueva entrega que promete ser una de las apuestas más interesantes de la cadena junto el ansiado y esperado regreso del Grand Prix, el programa donde los pueblos se baten en duelo y que regala a los telespectadores infinidad de momentos 'desternillantes'. En el vídeo pueden verse varias caras conocidas de famosos que serán los próximos concursantes del espacio como Mónica Cruz, Boris Izaguirre, Kiko Rivera, Elena Furiase, Yolanda Ramos... y muchos más.

Una promoción a la que se ha unido también la presentadora del mismo, Patricia Conde, que escribía en su cuenta personal de Instagram: "Probablemente este show es lo más divertido que haya hecho nunca, INVICTUS … muy pronto en RTVE", anunciaba la periodista junto a un vídeo donde se ven a los concursantes del espacio realizando algunas de las pruebas.

Este nuevo concurso de la cadena pública estará formado por dos equipos que cuentan con la presencia de varios celebrities y que serán presididos por exdeportistas de gran reconocimiento. Estos dos grupos tendrán que hacerse frente a través de una serie de pruebas físicas y preguntas que seguro nos dejarán ver el lado menos conocido de los concursantes. El formato de este espacio es una adaptación de A league of their own, un programa británico que se emite en la cadena Sky One.