Tremendo repaso de Vallés que demuestra la debilidad del Gobierno de Sánchez

El presentador de los informativos de Antena 3 vuelve a la carga dejando de nuevo en evidencia a un Ejecutivo sanchista al que ya ni sus socios apoyan para sacar adelante sus medidas.

Es una realidad que cada día que pasa el Gobierno de Pedro Sánchez está más debilitado. Y es que en esta ocasión se cumple el dicho a la perfección: lo que mal empieza mal acaba. Venderse a cambio de un puñado de votos empieza a traer consecuencias a un Ejecutivo sanchista incapaz de sacar adelante sus propuestas en el Congreso debido a su cada vez peor relación con sus socios. En ello se ha querido centrar Vicente Vallés durante el informativo de este jueves marcado, entre otras cosas, por la negativa en el Parlamento a la ley del Suelo propuesta por el PSOE.

El presentador de los informativos de Antena 3 vuelve a la carga dejando de nuevo en evidencia a un Gobierno cimentado en el Frankenstein y que se desmorona cada semana que pasa. Retrata a un Sánchez al que ya ni sus socios apoyan para sacar adelante sus medidas, como la del proxenetismo el martes y la mencionada del suelo este jueves. Solo es capaz de sacar adelante decisiones que solo dependen de él y que toma de manera unilateral, como reconocer el estado palestino o retirar a la embajadora de Argentina a raíz de la polémica con su presidente Javier Milei.

“La debilidad del Gobierno es cada vez más evidente. Sánchez puede tomar medidas que solo dependen de su propia voluntad. Pero cuando está obligado a pasar por el Parlamento ya no es tan fácil”.



Magistral, Vicente Vallés. pic.twitter.com/PMbJPesSXg — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) May 23, 2024

“Es obvio que Pedro Sánchez consiguió los votos necesarios para su investidura el pasado mes de noviembre, pero no es tan obvio que el presidente disponga de los votos necesarios para tener una legislatura”, explica Vallés antes de incluir ese golpe de realidad al líder del PSOE: “Sí puede aceptar ese tipo de decisiones llamativas y polarizadoras como retirar a la embajadora de Argentina or reconocer al Estado palestino, pero cuando tiene que pasar por el Parlamento ya no es tan fácil”.

Para concluir, el periodista lo deja claro: “Es seguro que Pedro Sánchez está en el Gobierno. No es seguro que pueda gobernar de forma estable”. Unas palabras que recuerdan a las de Felipe González este mismo jueves por la noche, justo después del informativo, en El Hormiguero: “Una cosa es estar en el Gobierno y otra muy distinta gobernar”.