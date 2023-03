TVE ya busca a los 'conquistadores' de su concurso al estilo "Supervivientes"

Televisión Española sigue poniendo a punto su próximo concurso de supervivencia "El Conquistador", con el que esperará hacer frente al reality más potente de Telecinco, "Supervivientes".

Televisión Española dio comienzo a su 2023 con un bombazo, haber comprado los derechos del concurso de ETB2 "El Conquistador". Un concurso que lleva en antena en la televisión vasca 19 ediciones y que es todo un éxito entre sus espectadores.

De hecho, "El Conquistador del Caribe" logró un récord en audiencias en su edición 2020-2021, consiguiendo un 28,3% de cuota de pantalla, su mejor número desde su estreno en el 2005.

Aunque no es un formato en el que TVE esté muy involucrado, pues hace años tuvieron la oportunidad de emitir "Superviventes" pero lo rechazaron por no ser el estilo que busca la cadena pública, parece que la oportunidad de arrebatar espectadores a Telecinco con un programa muy parecido a su concurso más famoso esta vez no ha sido desaprovechada.

RTVE ya busca a sus 'conquistadores'

Como bien ha anunciado el ente público, TVE ya ha abierto el casting para "El Conquistador". Tal y como explicaban en la nota de prensa, "'El Conquistador' convoca concursantes ávidos de aventura para la nueva edición del reality más extremo y exitoso". Una convocatoria cuyas únicos resquisitos serán "ser mayor de edad, tener espíritu aventurero y estar dispuesto a superarse a sí mismo en las inhóspitas condiciones medioambientales donde se suceden las pruebas, que exigen tanto resistencia y habilidad física, como fortaleza mental y deportividad".

En el concurso, los participantes se enfrentarán a retos extremos en los que tendrán que hacer gala de sus capacidades físicas y mentales para intentar hacerse con el premio de 100.000 euros. El concurso de RTVE estará producido por Hostoil (The Mediapro Studio), los creadores del formato en la televisión vasca.

Parece que la apuesta de RTVE por el concurso "El Conquistador" ha dejado aparcados aquellos rumores que apuntaban a que la cadena iba a revivir otro mítico concurso de la televisión, "Pekín Express".