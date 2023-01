Ramón García y Anne Igartiburu se acuerdan "de los que no pueden celebrar"

Los presentadores acompañaron a Iba Llanos en su retransmisión de las Campanadas en Twitch. A pesar de no haber cosechado la audiencia esperada, sus gestos han sido los más aplaudidos.

La de Nochevieja es una de las noches más importantes. Y no solo por lo que lleva aparejado de celebración por el cambio de año, sino porque se ha convertido en una carrera de fondo para las cadenas de televisión. Antes, España entera seguía las Campanadas por Televisión Española. Con la llegada de las televisiones privadas había más entre los que repartir el trozo del pastel. Y ahora han entrado en juego otro tipo de plataformas como Twitch, que han pasado a ser auténticas competidoras capaces de hacerle sombra a cualquiera.

Fue al año pasado cuando Ibai Llanos, acompañado por Ramón García -todo un clásico de la Nochevieja española-, retransmitió las Campanadas por primera vez desde su canal de Twitch. Además de lo novedoso, aquello fue solo un "aviso" para las grandes cadenas que hasta ese momento habían dominado las audiencias de la última noche del año. Porque para despedir 2022, el streamer y el popular presentador (que como no podía ser de otra manera ha llevado su famosa capa) han contado con la compañía de otro rostro que durante años ha acompañado a los españoles en Nochevieja: Anne Igartiburu.

Ibai, Ramón y Anne "dan la campanada" en las RRSS

Por primera vez, después de 17 años consecutivos, TVE no contó con la conductora de Corazón, sino que apostó por Ana Obregón y Los Morancos. De esta forma, todo apuntaba que Ibai Llanos iba a "dar la campanada". Y dar la ha dado, aunque no tanto en audiencia como se esperaba, ya que 448.387 usuarios se comieron junto a ellos las uvas, aunque solo 179.082 los acompañaron a lo largo de todo el especial. Sin embargo, en las RRSS han sido los claros vencedores por lo que han hecho. Y es que Ibai, Ramón y Anne se acordaron de aquellos para los que, por muy diversas razones, la noche no era tan especial, como las personas que se encuentran solas y no tienen una familia con la que reunirse, o los que están pasando por un momento delicado para su salud mental. A estas aplaudidas palabras, se unió que fue el único programa que contó con una retransmisión especial para las personas con problemas auditivos.

mientras en la 1 estaban haciendo chistes de los 80, en antena 3 la pedroche enseñando una vez más un disfraz horroroso y en telecinco algo que no sé ni como describir, en el canal de ibai se transmitía esto, no me extraña que algunos tengan miedo pic.twitter.com/BUyDpZHw5w — daviid (@DaviidG_5) January 1, 2023

A pesar de esto, la audiencia se decantó por Antena 3 y el ya esperado vestido de Cristina Pedroche quien, junto a Alberto Chicote, consiguieron reunir a 6,66 millones de personas en el minuto exacto de las Campanadas. Con 4,47 millones se quedaron Ana Obregon y Los Morancos en TVE. Muy lejos, según el informe de Dos 30', Risto Mejide y Mariló Montero congregaron a casi 800.000 espectadores en Telecinco, y a 170.000 en Cuatro. 748.000 eligieron laSexta y 569.000 hicieron lo propio en La 2.