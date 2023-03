Tamara Gorro defiende su falsa calva tras las críticas por frivolizar el cáncer

“De esta manera llamando la atención, llega más lejos”, explica la influencer tras la oleada de reproches por su look en los Premios Ídolo donde fue con una falsa calva

La influencer, ex tronista, colaboradora de televisión y ex mujer del futbolista Ezequiel Garay, Tamara Gorro, no ha dejado indiferente a nadie con su look en los Premios Ídolo donde apareció con una falsa calva como si le hubieran rapado el pelo con un tocado con detalles dorados y verdes en forma de joyas, flores y mariposas.

Tamara Gorro defendía su chocante aspecto con que “a ver si de esta manera, llamando la atención, el mensaje llega más lejos. Tenemos que terminar con esta enfermedad ya. No nos debería de impactar, demos normalidad a la realidad”.

Sin embargo, las redes se inundaron de una oleada de críticas que consideraban que la falsa calva frivolizaba una enfermedad como el cáncer. “El cáncer no es un chiste para lucir en un photocall”, le indicaban, o que “se ha disfrazado de Caracono para pedir que se investigue más contra el cáncer”.

Uno de los más duros ha sido el colaborador de Telecinco, Miguel Frigenti, que expresaba que “no se puede ser más frívola y más absurda que esta señora. El cáncer no es un chiste, ni un asunto con el que frivolizar para llamar la atención. En la cabeza no te salen flores, ni purpurina, ni tampoco maripositas. Esta señora carece de empatía y de inteligencia emocional”.

Sin embargo, Tamara Gorro defiende su iniciativa y en sus redes sociales recibía también mensajes de apoyo como "como paciente oncológica te soy mil gracias por este grito" o "a mí me acaban de diagnosticar cáncer de mama y en una semana empiezo quimio, gracias por dar visibilidad al cáncer", pero el debate está servido: ¿Frivolidad o reivindicación?