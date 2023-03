Yatra y Milena se besan y se bañan desnudos en la playa de Valencia

El cantante y la actriz protagonizan un momento subido de tono que Yatra califica como "muy bonito", pero "frío".

El cantante Sebastián Yatra y la actriz Milena Smit han mantenido una escena muy hot en la playa de El Saler de Valencia. El colombiano y la actriz conocida por 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar han compartido unos momentos subidos de tono dentro del agua. Yatra ha calificado de "muy bonito" este momento que tuvo lugar antes de que se confirmase su relación con la cantante Aitana Ocaña.

Yatra y Milena se besan y se bañan desnudos en el mar de la playa de Valencia para este videoclip. Se trata de una de las escenas calientes de su última canción 'Una noche sin pensar'. Sin embargo, en realidad no ha podido disfrutar el cantante porque, como ha confesado, "lo rodamos en invierno", hacía mucho frío y estábamos congelados".

Además, Yatra ha confesado su admiración por la actriz. "Desde que la vi en 'Madres paralelas', de Pedro Almodóvar, me fascinó y pensé que algún día me encantaría hacer un videoclip con ella. Le escribí por Instagram, quedamos para tomar un café ese mismo día, le enseñé la canción, le conté qué idea tenía y ella me dijo que quería hacerlo. Y para mí ha sido una de las experiencias más bonitas porque es una chica con mucha luz".

Así, Sebastián ha relatado esta historia de amor ficticia en El Hormiguero tratando de esquivar las preguntas incómodas que le lanzaba el presentador Pablo Motos sobre Aitana Ocaña, con quien se ha confirmado la relación.