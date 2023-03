Dani Rovira confiesa a Évole la "cura de humildad" que sufrió hace unos años

El actor y humorista, que estuvo presente en "Lo de Évole" de este domingo junto a Juan Carlos Unzué, habló abiertamente de cómo fue su reacción al enterarse de que tenía cáncer.

Este domingo Jordi Évole se sentaba junto a Juan Carlos Unzué, el exfutbolista al que le diagnosticaron ELA en 2019, para pasar un día única y dedicar Lo de Évole a reflexionar sobre la vida y sobre esta enfermedad. "Gracias por darme la oportunidad de transmitir lo que es", agradecía el deportista al presentador de La Sexta. Junto a Unzué, además del catalán, estuvo su mujer María y algunos amigos como Andoni Zubizarreta, Olga Viza y Dani Rovira, quien en la película 100 metros interpretaba a un enfermo de esclerosis múltiple.

En este momento tan "íntimo", el actor quiso aprovechar la oportunidad para hablar del cáncer (linfoma de Hodgkin) que le fue diagnosticado dos días después de proclamarse el estado de alarma. Dani Rovira confesaba tanto a Évole como al resto de invitados cómo se sintió al conocer esta noticia: "Fue una puñetera cura de humildad brutal, porque nos tiramos toda la vida creyendo que las balas te silban a tu alrededor y que a ti nunca te dan, pero pasa", aseguraba.

Así reaccionó Dani Rovira al cáncer

"¿Pensaste que te ibas a morir?", preguntó directamente Jordi Évole a Dani Rovira, quien no dudó en negar. "Dentro de todos los cánceres que existen, para el oncólogo es música para los oídos escuchar linfoma de Hodgkin porque, de todos los que hay, es el que mejor pronóstico tiene, y más teniendo yo 40 años y un estado de salud guay", revelaba el actor malagueño en La Sexta. Pero no sólo se habló del cáncer del intérprete o de la enfermedad de Unzué, ya que la fama, "otra enfermedad social", se trato durante la comida, ya que un día te hacen hueco en los restaurantes y al otro, se olvidan de ti, señalaron los futbolistas.

Esto llevó a Jordi Évole a interesarse cómo vivió Dani Rovira el gran éxito que supuso Ocho apellidos vascos. El actor, ni corto ni perezoso, lo comparó con un desastre natural: "Eso fue como apuntarte a un curso de surf de iniciación y lo primero que te viene es un tsunami. Eso fue lo que me pasó, y yo no sabía ni atarme la tabla al tobillo. Eso fue lo que me pasó a mí, mi primer día de surf", explicaba entre risas. Pero, finalmente, acabó confesando que no había sido consciente, hasta ahora, de forma positiva: "Hasta hace poco he estado sacando algas. No lo supe disfrutar, no lo supe gestionar. Antes, todo el mundo me abordaba, pero ahora me viene alguien y me habla de 'Ocho apellidos vascos' y sonrío, pero antes me causaba hasta rechazo", lamentaba en La Sexta.