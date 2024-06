"MVT" deja al descubierto lo que no se vio del encuentro de Ayuso y Milei

En el programa de La Sexta hicieron varias reflexiones sobre el recibimiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el presidente de Argentina.

Este viernes sucedía una de las cosas que va a abrir todos los programas de televisión los próximos días sin ninguna duda. Porque Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, recibía a Javier Milei, presidente de Argentina, para condecorarle con la medalla internacional de la Comunidad de Madrid. Un evento al que prestaron atención millones de ojos y que fue más que debatido en los diferentes programas de televisión del viernes.

"Más vale tarde" fue uno de esos programa en los que presentadores y colaboradores dedicaron su tiempo a debatir y analizar ese recibimiento entre la presidenta de la Comunidad de Madrid y Javier Milei. Y en el programa de La Sexta sacaron unas conclusiones muy particulares, especialmente Cristina Pardo, quien fue la primera en analizar el encuentro.

Porque para la presentadora del espacio, todo se trató de "una sobreactuación", que dio comienzo cuando ambos presidentes salieron al balcón de la sede del gobierno madrileño para saludar a las personas que habían acudido a verles: "Estamos viendo una sobreactuación por parte de Díaz Ayuso. Lo que quería era jorobar, no solamente le entrega la medalla, si no que salen, les reciben, saludan a la gente, se pasean por todo el balcón...". Una opinión que compartieron algunos de los colaboradores del espacio, que lo calificaron de "cutre y subproducido".

El análisis de "MVT" del encuentro entre Milei y Ayuso

Pero no terminaba ahí el debate sobre el encuentro de Díaz Ayuso y Milei, porque el programa pasaba a analizar el momento en que la presidenta de la Comunidad de Madrid le entregaba la medalla al argentino, un momento que les pareció "muy frío". Sobre esto también opinaba Cristina Pardo, que encontró la reunión fría: "Qué horror, de verdad. Las veces que he visto reuniones de mandatarios, creo que hay un poco mas de calor".

A esta opinión se sumó el otro presentador del espacio, Iñaki López, que suscribía lo dicho por su compañera: "La presidenta no ha mirado en ningún momento en la dirección de Milei, no cruzan la mirada, no hay ninguna cercanía... Es más, me atrevería a decir que hay mucha frialdad entre los dos mandatarios".

De hecho en el programa iban más allá y señalaban que hubo más comunicación gestual y fue menos frío el encuentro de Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez que el que la presidenta ha tenido con el argentino Javier Milei.