La divertida respuesta del líder de Los Planetas al ser preguntado por Shakira

Jota, el carismático cantante del grupo granadino, en declaraciones a El Mundo: "No he escuchado lo último de Shakira. ¿Va sobre la liga de futbito de su novio?", se pregunta.

Casi una semana después de que media humanidad se echara unas risas recordando los relojes Casio y los automóviles Twingo, la cancioncita de marras en la que Shakira, acompañada de las bases electrónicas del extraordinario Bizarrap, se tomaba cumplida revancha de las infidelidades del padre de sus hijos, sigue dando de qué hablar.

Justo cuando en Youtube ha superado los 150 millones de visualizaciones, parece que aún queda gente que no se ha enterado del asunto. Hoy mismo le preguntan por el asunto al peculiar Jota, el icónico líder de Los Planetas, banda granadina que lleva más de dos décadas en el primer lugar de la música independiente española. La entrevista es en El Mundo y lleva la firma de Rodrigo Terrasa que, además de preguntarle por otras historias, encuentra tiempo y lugar para cuestionarle por eso de lo que todo el mundo habla. Y el rato no puede ser más divertido.

Una conversación para no perdérsela

"¿Te veremos grabando algún día con Bizarrap? pregunta el periodista al cantante granadino. "No sé quién es", contesta Jota, imaginamos con ese aire despistado y poco locuaz con el que acostumbra a estar sobre el escenario. "Es un productor argentino que se ha hecho muy famoso por las sesiones que graba con otros artistas. El de la última canción de Shakira", intenta colaborar, generoso, el periodista. "Aja. Pues no lo he escuchado. A Shakira tampoco la he escuchado mucho", dice, por fin, el líder de Los Planetas. "¿No has oído la última canción? ¿De verdad?", insiste, extrañado, el redactor de El Mundo. "No, no. Es una que le ha hecho al novio, ¿no? Ese que tiene una liga de futbito o algo así". Jota, el cantante de Los Planetas, ha oído algo, pero no se aclara y relaciona a Piqué con la Kings League, el campeonato de fútbol 7 que se ha inventado y que, a su manera, está triunfando cada domingo. "Jajaja. Bueno, es una canción en la que se venga de Gerard Piqué por...". Y Jota no le deja terminar. "¿Por lo la de la liga de futbito?, pregunta el cantante para deleite de todos los lectores.

A Los Planetas no les suena demasiado nuevo eso de utilizar canciones para ajustar cuentas con antiguos amores. Sin ir más lejos, en la popular Pesadilla en el parque de atracciones, Jota no duda en cantar lo siguiente: "Y quiero que sepas que espero que acabes colgando de un pino, cuando veas lo imbécil que has sido, cuando veas que lo has hecho fatal. Y que quiero que sepas que ha sido un infierno estando contigo, el infierno es lo más parecido, te pareces un poco a Satán". Pues eso.