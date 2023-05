Zasca de Risto Mejide a Mario Marzo por la polémica de su libro sobre Bach

El presentador de "Todo es mentira" ha atacado al pianista y actor de "Los protegidos" por las críticas que este hizo sobre su libro "Dieciséis notas" hace meses.

Risto Mejide ha vuelto a ser noticia por una nueva polémica que ha protagonizado contra Mario Marzo, pianista y actor de "Los protegidos". Hace meses, cuando se conoció que el presentador de "Todo es mentira" había escrito el libro "Dieciséis notas: La pasión oculta de Johann Sebastian Bach", el actor Mario Marzo hizo unas duras críticas contra el libro del presentador, asegurando que Risto "ni está capacitado para hablar sobre Bach, ni está capacitado para opinar sobre música".

la forma en la que Mario Marzo hundió a Risto Mejide y a su libro omggg le pongo un altar pic.twitter.com/V0ZcJabgcJ — 𝐥𝐮𝐜𝐢𝐚 (@lexatinn_) January 9, 2023

El actor, además, se enzarzó en una discusión con James Rhodes, quien, una vez más, salió a defender a su amigo Risto y terminó escaldado en Twitter. Ahora, meses después de dicha polémica, y con motivo de la publicación del libro, ha sido el presentador el que ha querido devolverle las críticas al actor.

Como respuesta el presentador ha querido mofarse a través de su cuenta de Instagram, publicando una foto de un artículo que hablaba sobre las críticas de Mario Marzo y con un texto muy duro: "Honestamente, he tenido que buscar quién era el tipo este que me insultaba y me acusaba de intrusismo. Y he descubierto que es ¿un actor mediocre metido a pianista? ¿Un músico del montón metido a actor? ¿Y como se le llama a eso? Ahora, eso sí, lo que me queda claro es que es alguien que no ha escrito ni vendido un libro en su puñetera vida. En fin. Ya tiene su dosis de casito. En cualquier caso, gracias por leerme".

Se ha enfadao pic.twitter.com/6UbChL8BmS — Mario Marzo (@Mr_Marzo) May 18, 2023

Mario Marzo y Risto siguen su guerra particular

La cosa no ha quedado ahí, el actor y pianista ha hecho un resumen en su cuenta de instagram sobre la 'guerra' que mantiene con Risto Mejide. Un resumen que se ha hecho viral en Twitter y que ha terminado con una última actualización, la contestación de Mario Marzo a Risto por las críticas que el presentador le hizo en Instagram.

Mario Marzo acabando con Risto una vez más 👏🏻 pic.twitter.com/sajZUuwdyD — Candela (@lazyknd) May 18, 2023

El actor ha publicado el mensaje de Risto y le ha contestado diciéndole que "has escrito un libro hablando de Bach con una foto de un piano (que no existe en la época) que se abre AL REVÉS en la portada. Qué dices".