El zasca de La Ruleta de la Suerte a Socialité que resuena en Twitter

El popular concurso de Antena 3 compartía en su perfil los datos del fin de semana, provocando que una usuaria de la red social recordase una "rencilla" con el formato de Telecinco.

No hay concurso más mítico y más conocido que La Ruleta de la Suerte. El formato de Antena 3 se ha convertido en uno de los programas más longevos de la historia de la televisión en nuestro país. De hecho, ha pasado por diversas etapas, pero siempre obteniendo un gran éxito entre el público y, aunque ahora pertenece a la casa, hubo un tiempo en el que la principal cadena de Atresmedia decidió mantener pese a la competencia tan fuerte que suponía Ya es mediodía, programa que conducía Sonsoles Ónega en Telecinco.

El confinamiento, como a todo el mundo, afectó también al concurso de Antena 3, que no pudo emitir capítulos nuevos de La Ruleta de la Suerte, pese a que había programas grabados con mucha antelación, pero el archivo no era infinito. Así, Atresmedia tuvo que tomar la decisión de repetir programas ya emitidos. Por eso, la principal cadena del grupo, rescató en su web algunos de los mejores momentos de los últimos años del concurso que presenta actualmente Jorge Fernández, entre ellos, uno que puso contra las cuerdas a tres concursantes.

Twitter "recupera" una rencilla

No obstante, pese a ser un concurso muy querido, la emisión de tantos programas repetidos, ha provocado cierto hastío entre los seguidores y muchas han sido las críticas hacia el programa. Pero esto no parece afectar demasiado a los datos, ya que La Ruleta de la Suerte sigue batiendo récords. Sin ir más lejos, el espacio de Antena 3 anotaba este fin de semana su máximo histórico con el 17% del share en su franja, lo que parece llenar de orgullo a Jorge Fernández, el presentador.

#Audiencias #LaRuletaDeLaSuerte hace un máximo histórico este fin de semana.



Encadena 47 fines de semana consecutivos de liderazgo con su 2º mejor resultado histórico (1.576.000 y 17,9%). pic.twitter.com/6kwkcSpqty — Ruleta de la Suerte (@LaRuletaSuerte) January 9, 2023

El presentador de Atresmedia escribía en su cuenta de Twitter que "con programas repetidos del año pasado ya ganamos a Socialité", de Telecinco. La cuenta del programa de Mediaset no dudó en contestar: "Disfrútalo que solo ha sido un día". Pero una seguidora del concurso no ha dudado ni un segundo en comentar, con una captura de esa rencilla, a la publicación de los datos obtenidos por La Ruleta, y completado con un "@JorgeFdezTV tiene que estar descojonand0se igual que yo @socialitet5 no puede con la ruleta. Que siga girandooooooooooooooo!! #YoMeRebelo9E".