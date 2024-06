Ramón García calienta motores y allana el terreno a TVE de cara al verano

El presentador de la cadena pública ya está trabajando en su preparación para la temporada estival, donde lo veremos envuelto en uno de los concursos más esperados del grupo.

Hay costumbres que nunca cambian, y, al igual que ocurre con Mariah Carey y su felicitación navideña de todos los años, o Leticia Sabater y sus hits del verano, también en televisión es tradición que vuelva en la época estival la vaquilla del 'Grand Prix' con Ramón García al frente del concurso de TVE, que este año vuelve de nuevo a la parrilla de La 1, después de la gran acogida que tuvo la temporada pasada con su regreso, 18 años después de su última edición.

El legendario programa de la cadena pública ya está promocionando su nueva edición desde que acabaron las grabaciones, este martes 11 de junio. El concurso volvió con muchas novedades el año pasado, y esta temporada promete lo mismo. Tras la buena cosecha que obtuvo el verano pasado, en la que los índices de audiencia no decepcionaron, RTVE confirmó la nueva entrega para la época estival de este año.

Vuelve el 'Grand Prix' de Ramón García otro verano más

La vuelta ya fue anunciada por el propio presentador a finales de mayo, durante la emisión del programa de TVE Responde, donde García informó de la nueva edición del Grand Prix. "Un montón de pruebas nuevas más las de siempre, que sabemos que os gustan", declaraba el comunicador de Bilbao, donde podremos disfrutar de pruebas tan icónicas y esperadas como los troncos locos o la patata caliente.

"Vuelve el Grand Prix del verano con muuuuchas pruebas y muuuuchos comodines" declaraban las vaquillas de peluche que sostenía la copresentadora del programa de la vaquilla, Cristinini en un vídeo, junto a Ramontxu. Nuevas pruebas donde se enfrentarán los concursantes de 14 pueblos de España, siendo los primeros en batirse en duelo, el pueblo de Bebimbre, en León, contra Almacelles, en Lleida.

Por supuesto, no faltarán en esta nueva temporada, los nuevos personajes que ya introdujeron el año pasado, como Nico, el dinosaurio y Wilbur, el personaje que no paraba de hacernos reír en cada entrega del concurso con sus ingeniosas ocurrencias. Sin embargo, la cara que no veremos de nuevo este año es la de Michelle Calvó, que después de haber sido copresentadora del programa durante la primera edición, este año, ha tenido que renunciar por una serie de compromisos laborales.

Por el momento no sabemos cuándo es la fecha exacta del estreno de esta nueva edición de El Grand Prix del Verano, lo que sí sabemos son los pueblos que participarán en esta nueva temporada, además de los ya comentados.

A los dos primeros, les sigue el pueblo de Olvera, en Cádiz, contra Cangas de Onís, Asturias. Después, será el turno de Morata de Tajuña, en Madrid y Burela (Lugo) y también de Ondara, en Alicante y Santo Domingo de la Calzada, en La Rioja. Villanueva de la Torre (Guadalajara) se batirá en duelo con Binissalem, en Mallorca, Tauste (Zaragoza) con Medio Cudeyo (Cantabria) y, por último, Llerena (Badajoz) contra San Adrián (Navarra).