De “es muy vieja” a “me apedrearían”: las ‘perlas’ de una cita de First Dates

Emilio y Estefani no acabaron muy bien en su encuentro del programa de Carlos Sobera en First Dates: “me gustan las mujeres tipo Jennifer López o Shakira, de muslo gordo”

La cita de Emilio y Estefani en First Dates pasará a los anales de la historia como lo que no debe ser precisamente una primera cita. La pareja se lanzó todo tipo de dardos sobre su edad y aspecto físico que ha dejado unas cuantas perlas dialécticas célebres en el programa que presenta Carlos Sobera en Cuatro.

“No me gusta, no la puedo llevar al lado, toda la gente me apedrearía a mí”, ha soltado Emilio al ver a Estefani, que realmente se llama Mari Luz pero se ha puesto un nombre artístico. La edad de Estefani no ha convencido a Emilio, que en seguida ha exclamado que él “podría ser su sobrino o su nieto y parece mucho mayor que yo”.

A Emilio le gustan las mujeres “tipo Jennifer López o Shakira, de muslo gordo”. Emilio, que es manager de profesión, ha presumido de que ha aprendido mucho de Luis Aguilé y que ha llevado a las figuras más importantes de España, ha salido en televisión, radio, es presentador…. Pero Emilio no ha sido el único que se ha quejado de la edad, Estefani también tenía claro que le gustan más jóvenes. Al final, ambos se han rechazado por ver al otro “muy viejo”.