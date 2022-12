Los zapeadores lanzan una "pulla" a Pedroche por su embarazo que alza a La Sexta

El estado de la colaboradora de Zapeando pilló por sorpresa a muchos debido al día en el que fue desvelado, generando duda de si era verdad o no y ahora sus compañeros piden que hable.

Y aunque todo apuntaba a que fuese una inocentada, no es así. Cristina Pedroche dará la Campanada de Nochevieja y no estamos hablando, precisamente, de las uvas. La colaboradora de Zapeando, al parecer, tenía previsto anunciar su embarazo el próximo 31 de diciembre, pero la revista Lecturas se adelantó. Y, como no podía ser de otra manera, la noticia recorrió rápidamente por todos los medios, pese a contar con la sombra del Día de los Inocentes. Por supuesto, Dani Mateo quiso tratar el asunto en el programa de La Sexta.

El presentador del programa de sobremesa de la cadena verde de Atresmedia quiso sincerarse con sus espectadores ante los posibles reproches que pudiese recibir al "ser" conocedor de la noticia y no decir nada. "Hoy, como muchos sabréis, los medios han publicado que Cristina podría estar esperando su primer hijo con su marido Dabiz Muñoz. De otro modo, sería aún más noticia. ¿Será una inocentada, justo hoy Día de los Inocentes, o no lo será? Es lo que nos estamos preguntando todos", empezaba diciendo el humorista.

La noticia de un embarazo que olía a inocentada

Pero todo parece ser real, o al menos así lo confirmaba Susanna Griso en Espejo Público. Esto hizo que Dani Mateo fuese todavía más claro en Zapeando: "Os hablo de todo corazón, queridos amigos, no lo sabemos ninguno aquí", apuntaba el presentador de La Sexta, recalcando que Pedroche no ha dicho nada. Y es que parece que la colaboradora quiere sorprender a todos en la última noche del año. "Evidentemente, su whastapp ha ardido esta mañana, pero no sabemos nada", reconocía Dani Mateo.

Las miradas entre los compañeros empezaron a ser más que evidentes, pero uno a uno fueron asegurando que no sabían nada de Cristina. "A mi no me ha contestado", aseguraba Lorena Castell, mientras que Dani Mateo señalaba que Miki Nadal tampoco sabía nada y que habrá que esperar a que la zapeadora quiera hablar. Por su parte, Valeria Ros pedía que llamara en directo al programa de La Sexta. "¿Te imaginas que llama aquí para decirlo? En las Campanadas no, que la ve poca gente, mejor llama a Zapeando", ironizaba el presentador. "Sea lo que sea Cris, te mandamos un besito", concluía Lorena Castell.