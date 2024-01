Sandra Barneda, víctima de un nuevo zasca de Kike Quintana en "TardeAR"

El sobrino de Ana Rosa aprovecha su espacio en el programa para expresar su irónica visión sobre la actualidad y, esta vez, ha puesto el foco en el programa de su compañera.

Kike Quintana se ha hecho un hueco en el espacio producido por su tía en las tardes de Telecinco, Ana Rosa Quintana, para generar polémica con sus irónicos comentarios carentes de todo filtro. El colaborador aprovecha su sección, Zona Zero, para verter opiniones personales sobre los temas tratados en TardeAR y repasar sin paños calientes a personajes de todo tipo, sin reparar en el alcance de las mismas.

Es habitual verle lanzar críticas a todo tipo de personajes, ya sea colaboradores del programa e incluso a Sonsoles Ónega, competencia directa del espacio con Y ahora Sonsoles, pero esta semana le ha llegado el turno a Sandra Barneda y César Muñoz de Así es la vida, compañeros que les preceden en la parrilla.

El reconocimiento de Ana Rosa a sus compañeros

Todo empezaba cuando el programa de sobremesa conectaba con TardeAR para darle paso, momento en el que Ana Rosa felicitaba a los presentadores "por romper audímetros", algo que nadie entendía, ya que Así es la vida no está consiguiendo grandes datos de audiencia. Sin embargo, la presentadora se refería a los resultados obtenidos con La Isla de las Tentaciones, que la semana previa marcaba un histórico 17,7% y 1.401.000 espectadores.

Kike Quintana sigue generando multitud de polémicas por lo que dice en directo cada tarde en ‘TardeAR‘. El sobrino de Ana Rosa sigue con su sección para comentar los temas que se han tratado a lo largo del program… — TVOK (@el_noticiero__) January 25, 2024

El sobrino reaccionaba a la felicitación, desestimando el comentario de Quintana: "Pues claro que no las dice nadie porque es una tontería gigante", aclaraba, sentado al lado de su tía Ana Rosa tras ver el vídeo, a lo que la presentadora respondía excusándose: "Ella, además presenta otro programa que se llama La isla de las tentaciones, que ha tenido una barbaridad de audiencia".

El colaborador de TardeAR increpaba entonces a su tía:"No lleves las cosas a tu terreno. Estaban mirándote Barneda y el otro, que hace de Archidona de Barneda, el segundón, y es que no daban crédito", ha aclarado, lanzando un dardo a su compañero de cadena, César Muñoz, a quien ha comparado con Bea Archidona, la sustituta de Ana Rosa Quintana en El programa del verano.

Lejos de rectificar, Kike Quintana continuaba con su argumento: "¿Están rompiendo audímetros? Los estarán rompiendo a ver si alguno les ve, porque están en un 9%. ¡Estamos todos igual!", afirmaba, refiriéndose a las audiencias del programa de Sandra Barneda, a lo que la productora replicaba: "No, hicieron un 10,9".

La respuesta no ha sido suficiente para el implacable Quintana, que seguía firme en su pensamiento: "Hay que apoyarse entre productoras y cadenas, pero yo creo, chica, que tenías ganas de echarte la siesta y dijiste algo que no era muy acorde. No pasa nada, te perdono a ti también", ha zanjado.