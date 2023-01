Ramón García impresiona con sus "dotes" de mímica ante una llamada surrealista

"En compañía" llama cada tarde a un hogar de Castilla-La Mancha para regalar un jamón si dicen la frase correcta, pero el presentador no esperaba encontrarse con esta situación.

Las tardes de la televisión autonómica de Castilla La Mancha siguen siendo para En compañía, el programa que presenta Ramón García, junto a Gloria Santoro. Cada tarde, desde este espacio, llaman a algún hogar de la comunidad para regalar un jamón, si dicen la frase correcta. Pero, en esta ocasión, la persona tras el teléfono no lo hace, pero consigue llevarse un detalle, tras dejar un momento muy divertido. "Me llamo Benjamina", respondía la mujer después de que preguntaran desde el plató su nombre. CMM.

"Benjamina, ¿nos estabas viendo?", preguntó en seguida la presentadora de CMM, obteniendo una respuesta afirmativa por parte de la mujer. Esto hizo que Gloria Santoro le reprochase que no haya respondido de forma correcta. "Claro que lo he escuchado. Pero es que estaba esperando una llamada de mi hermano y creía que era él", se justificó Benjamina. Mientras tanto, Ramón García, que no ha parado de pasearse por el plató desde el inicio de la llamada, contenía la risa ante la explicación de esta mujer de Cuenca.

Una llamada con desparpajo que divierte a Ramón García

"Por eso hay que decir la frase sea quien sea, Benjamina", apuntó Gloria Santoro a la vez que Ramón y la mujer afirmaban. "Ya lo sé. Que me quedo sin jamón. Y ya está", se lamentó Benjamina, arrancando carcajadas entre el público. "Cállate que me están hablando aquí y no oigo nada", regañó la de Cuenca a alguien que estaba con ella, mientras que la presentadora le preguntaba su edad. Esa reprimenda intrigó a los conductores de CMM, que se interesaron por conocer quién más estaba ahí.

Pero la sorpresa es aún mayor cuando ambos descubren la cantidad de personas que se encuentran con Benjamina viendo el programa, lo que hace que Ramón García aplauda. Pero en ese momento vuelve a salir la llamada que estaba esperando. "¿Y qué hacemos ahora?", preguntó Gloria Santoro. "¡Pues mándame el jamón!", pedía la mujer, haciendo que Ramontxu se riese y cuando parecía que iba a decir algo, Benjamina volvía a regañar a alguien. Como la de Cuenca no quería irse con las manos vacías, tras presentar a quienes se encontraban allí con ella, lo volvía a intentar: "Por lo menos, si no me mandáis el jamón, mandadme algún trozo de lomo".