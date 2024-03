La humillación de Bailando con las estrellas a Bruno por la que claman en redes

Las duras valoraciones del jurado y los comentarios de sus compañeros hicieron que los espectadores de "Bailando con las estrellas" explotaran contra el programa en redes sociales.

Desde que "Bailando con las estrellas" diera comienzo, Bruno Vila, uno de los integrantes de los 'Mozos de Arousa', ha sido uno de los participantes más criticados por sus bailes. En el último programa, Bruno y su bailarina hicieron una actuación de 'quick step' en la que el joven tenía varios errores que le penalizaban de cara a la valoración del jurado.

Bruno y su bailarina tan solo recibían 27 puntos del jurado, volviendo a ser una semana más los últimos en la clasificación, pero eso no ha sido lo peor para el integrante de los 'Mozos de Arousa', porque el momento más humillante llegaba con los comentarios de algunos de los jueces, especialmente los de Gorka Márquez y Julia Gómez Cora.

El primero en valorarlo era Gorka Márquez, quien le ha dejado muy claro a Bruno que no ha evolucionado nada desde que empezara el concurso: "De la semana 1 a las 11 tu postura no ha mejorado, con lo cual no ha habido una evolución. Siempre dices que debemos valorar tu evolución, pero te tengo que decir que, con mis 20 años de experiencia en el baile, tú no has evolucionado. Si fuese la semana dos, te lo pasaría, pero en la semana 11 no te puedo permitir que no te acuerdes de la coreografía".

Gorka se muestra crítico con Bruno: "Desde mi experiencia de 20 años de baile y como bailarín profesional, creo que no hay tanta evolución"



🪩 #BailandoConLasEstrellas11

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/7XryzolSOj — Bailando con las estrellas (@bailandoest) March 23, 2024

Pero los comentarios más duros salían de la boca de Julia Gómez Cora, quien incluso le ha recomendado abandonar el concurso: "Dices que es injusto como te valoramos, pero lo que es injusto es que sigas aquí en el programa 11. Se han ido parejas que bailan mejor que tú. Estamos en el programa 11, donde hay muchísimo nivel. Yo valoro tu valentía por aceptar venir a un programa de baile, pero espero que des lugar a otros compañeros, porque en la gala 11 esperamos ver más".

Las críticas de sus compañeros y el apoyo del público

No han sido solo los jueces quienes han sido muy duros con Bruno, también sus compañeros se han cebado con el gallego antes de su actuación. Varios de sus rivales aseguraban que "si gana Bruno me voy a enfadar", y pedían al público que "votad el baile, esto es un concurso de baile". Pero parece que esos comentarios no han hecho mella en los espectadores del programa, que se volcaron con Bruno mostrándole su apoyo en redes sociales.

Es necesario este machaque? Él ya sabe que no baila bien y si quieren gente que lo haga perfecto, pues que el concurso sea solo de bailarines y no de gente que no se dedica a eso #BailandoConLasEstrellas11 — Martaツ (@Martamg_96) March 23, 2024

Me parece fatal la forma de tratar a Bruno y no porque sea Bruno si no porque no se debe de tratar así a nadie. Si no queréis a gente de bajo nivel en un programa de baile no lo contrates para luego machacarlo. #BailandoConLasEstrellas11 pic.twitter.com/aZanzg2XxJ — Lorena ✌ (@Lorenasv19) March 23, 2024