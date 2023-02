Esto es lo que ocurre cuando algunos artistas manosean la política

La gala del cine dejó ver, un año más, que el escaparate de la cultura, también es escenario para las salidas de tono de algunos invitados y la alfombra para los políticos de 'selfie'

Dice los críticos que la de anoche, la de este 2023 ha sido una gala sosa. Los premiados apenas tenían un minuto para soltar su speech y los presentadores no se arriesgaron demasiado en diálogos artificiosos, chistes recurrentes o vocablos mal sonantes, como nos tienen acostumbrados. En definitiva, unos Goya bastante planos, en los que sólo alteró el guión la muerte repentina del Goya de Honor, Carlos Saura, que hizo un giro de guión en el último momento.

Lo que sí nos ha dejado esta puesta en escena son las salidas de tono de algunos de sus invitados, que han quedado recogidas en las redes sociales. Especialmente en Twitter, donde esta mañana se pueden leer infinitos comentarios sobre el momento de gloria de algunos de ellos.

Presentadores, actores, actrices y músicos varios se empeñan en ensuciar con la política un momento dedicado a la cultura. Es el caso de Jordi Évole, que no dudó en pedir a los asistentes y a todos los espectadores que se sumasen a un acto político, como las protestas por la sanidad pública en Madrid. Manoseó Évole la profesión interpretativa al señalar que fueron ellos, las gentes de la escena, quienes le enseñaron a no callarse, haciendo referencia el "no a la guerra" de hace 20 años.

El que faltaba. Un intruso en el cine haciendo lo que mejor saben los del cine: política. Del no a la guerra a la sanidad pública. Cansinos, muy cansinos los #Goya2023 pic.twitter.com/80pwbjh2p9 — Plataforma TVE Libre (@TvPlataforma) February 12, 2023

Espero ansioso los Goya de esta noche donde estoy seguro que todos los asistentes, serán consecuentes, y exibirán una insignia con el NO A LA GUERRA de Ucrania al igual que hicieron con la de Irak. pic.twitter.com/hdMmSkXJ8I — Ramón Arcusa (@ramonarcusa) February 11, 2023

También tuvieron su canutazo los políticos. El presidente Sánchez desfiló por la alfombra azul, que no roja, atendiendo a los medios, a RTVE, "ha sido un año de cine espectacular", cuando se sabe que unicamente conoce uno de los títulos, que fue a ver pocos días antes de la gala.

Sánchez dice en los Goya 2023 que ha sido «un año de cine espectacular» pero solo ha visto una película nominada https://t.co/dcghfEph2V — Carmen Sastre (@Carmensastre12) February 12, 2023

Junto al presidente, su séquito. Esta vez ministras y ministros no quisieron perderse el gran evento del cine español y ocuparon toda una fila del auditorio sevillano. Muy recriminado en Twitter que sea para esta ocasión cuando les vemos reunidos y acudiendo en masa.

Yo no sé por qué hay medio gobierno en la gala… acaso van a los premios del turismo, los ingenieros o los de maestros fresadores?

¿Por qué sí al del cine? pic.twitter.com/kimApXtwaG — Blanco Nuclear 🇪🇸 💙💚 (@El_Dios_odin) February 12, 2023

Entre ellos, la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra Irene Montero, que no dejó escapar el momento para hacerse selfies con los seguidores apostados en las vallas de entrada al edificio. A pesar de que la ministra de Igualdad es la protagonista política de la actualidad durante los últimos meses, no hubo mención por parte de los premiados a la maltrecha ley del "solo sí es sí" y todo ello, a pesar de los lamentables sucesos ocurridos en los Premios Feroz.

El Goya del pueblo es para Irene Montero #SoloSiEsSi #Goyas2023 pic.twitter.com/WNLV2rwGf6 — Rafael García López (@RafaelGarciaLAF) February 11, 2023

