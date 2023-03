Telecinco ya promociona "Got Talent: All Stars" a pesar de esta importante baja

Telecinco ha comenzado con la promoción de "Got Talent: All Stars", la nueva temporada del concurso presentado por Santi Millán que llega con muchas novedades y una importante baja.

Para sorpresa de todo el mundo, Telecinco ha comenzado a promocionar la nueva temporada de su concurso más famoso, "Got Talent". Durante la emisión de "Viernes Deluxe" los espectadores se quedaron sorprendidos al poder ver la primera promo de "Got Talent: All Stars", la nueva edición del concurso producido por Fremantle.

Hace un mes, Telecinco anunciaba un acuerdo con la productora para realizar una edición del concurso que incluiría a algunos de los mejores concursantes que han pasado por "Got Talent". Pero con la promo emitida por la cadena anoche, hemos podido descubrir algunas novedades del concurso.

Y es que parece que "Got Talent: All Stars" no contará solo con los mejores concursantes de España, sino que el programa viajará hasta otros países para buscar a concursantes de otras ediciones del formato, convirtiéndolo así en el primer "Got Talent" con intervención internacional en nuestro país.

¿Estás preparado para disfrutar del mayor espectáculo de la televisión? ¿Sí? ¡Nosotros también! ⭐️@telecincoes estrena muy pronto #GotTalent: All Stars', donde tienen cabida las grandes estrellas del espectáculo 👏💃 https://t.co/kvg2fhIGCq pic.twitter.com/pmDGxXqL6K — Got Talent España (@GotTalentES) March 17, 2023

En esta primera promo, hemos podido escuchar la voz en off de Santi Millán, lo que nos indica que el presentador seguirá estando presente en la nueva edición del talent, asegurando que "hemos recorrido el mundo buscando a los mejores artistas del planeta" para el estreno "próximamente" de "Got Talent: All Stars".

"Got Talent" tendrá una importante baja

Aunque ya se puede confirmar que Santi Millán seguirá estando a los mandos del programa, lo que todavía desconocemos es quienes formarán parte del jurado y a que concursantes veremos. En las últimas temporadas, el jurado estaba conformado por Risto Mejide, Paula Echevarría, Edurne y Dani Martínez, aunque este último aseguró en enero que no continuaría en el programa, una decisión que apoyada por sus dos compañeras.

La baja de Dani Martínez es importante, pues el cómico llevaba 4 temporadas siendo jurado del concurso. A la incógnita de quienes serán los concursantes, tenemos que sumar la del jurado, ya que no sabemos si Telecinco optará por quedarse con 3 jueces o intentará conseguir una cara conocida que pueda relevar a Dani Martínez.

Por el momento, todo apunta a que el concurso será la gran apuesta de Telecinco para la primavera junto a "Supervivientes" y que se encargará de relegar a "La Isla de las Tentaciones" en la parrilla de la cadena, sólo falta ir conociendo más detalles de "Got Talent: All Stars".