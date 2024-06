Broncano aún no ha llegado a La 1 y ya se encuentra con la censura de la pública

TVE ha abierto un 'pequeño' debate que afecta de lleno a una de las secciones favoritas de 'La Resistencia' y que no sabemos si se mantendrá cuando de el salto a la tele en abierto.

Todos somos 'abiertos' de mente hasta que nos topamos algo que 'nos la cierra'. Eso mismo le ha debido pasar a TVE, que se consideran muy abiertos, pero lo primero que hace es decirle a sus 'estrellas' lo que no pueden hacer. Y, aunque parezca una locura, estoy es lo que está ocurriendo con el programa que está preparando David Broncano para su aterrizaje en La 1. Y es que, su desarrollo ha abierto algunas brechas de cara a su estreno en el ente público. La primera, y podríamos decir que la más importante, es que no tenemos todavía el nombre definitivo del formato, pues La Resistencia sigue perteneciendo a Movistar Plus.

Pero, por otro lado, y puede que mucho más importante con la anterior, ya que afectaría de lleno al desarrollo habitual del formato, es que la Corporación tiene serias dudas sobre cómo adaptar el contenido del espacio de Broncano a la televisión pública, tal y como ha adelantado ECD, pues su planteamiento es más propio de un late night que de un programa del access prime time. De hecho, hay un tema que trae de cabeza a RTVE y que es uno de los platos fuertes del 'guion': las preguntas clásicas.

Preguntas clásicas, ¿sí o no?: debate en TVE

Las dos preguntas más famosas de La Resistencia, que hace Broncano cada día a sus invitados, corren cierto peligro. El humorista siempre cuestiona sobre cuánto dinero tiene en el banco en ese momento y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes. Y a TVE le ha surgido la duda de cómo tratar este apartado en la televisión en abierto -y pública-. Por un lado, el ente público reconoce que es una de las señas de identidad del formato y que, además, suele generar numerosos titulares en medio digitales, dando notoriedad a cada entrega. Por otro lado, está el debate de que esas preguntas no son apropiadas para una de las franjas estrella, destinada a todos los públicos. Pese a que comprenden el tono transgresor de Broncano, señalan -y así lo ha indicado el citado medio- que quizás todo deba tener un límite. Todavía no se ha tomado una decisión final.

La Renta sí que le ha hecho buen petting a @amaiaromero pic.twitter.com/v4vnlZAVRM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 12, 2024

Luego, dejando a un lado la dinámica del programa, se abre otro debate: cómo afectará a la audiencia del Informativo el nuevo programa, ya que este se verá recortado por la llegada de Broncano: "Antes el telediario se disparaba durante la publicidad de las cadenas privadas, porque los telespectadores venían a La 1. Ahora vamos a tener menos franjas sin competencia donde poder subir la curva" explican los analistas consultados por el citado medio. Si la llegada del de Jaén va a poner patas arriba a TVE, ¿por qué ha sido de vital importancia contar con él en su programación? Primero, porque el entretenimiento provoca más impacto en las audiencias que las noticias de la actualidad. Y segundo, porque TVE necesita un programa de características similares al de Antena 3, que pueda influir en la población y que al menos sirva de contrapeso y compita en esa misma franja. Un formato que, cabe recordar, que cuesta 14 millones de euros cada año.