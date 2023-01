Joel Díaz deja a TV3 temblando con su decisión tras el cese de Manel Vidal

El presentador de "Zona Franca", a través de las redes sociales, anunciaba este lunes que dejaría de estar al frente del programa de la televisión autonómica catalana ese mismo día.

TV3 vuelve a estar en boca de todos. Después de despedir a Manel Vidal, colaborador de Zona Franca por una broma con el PSC, mientras que en pantalla aparecía una esvástica, ahora la televisión autonómica busca nuevo presentador para este espacio. Joel Díaz, quien hasta este lunes se encontraba al frente de este late show, estrenado en otoño de 2022, anunciaba en Twitter que dejaba el programa: "Me voy a raíz de la decisión tomada por la dirección de TV3 de apartar del programa a Manel Vidal, una decisión que considero injusta e inaceptable tanto en el fondo como en la forma en que se ha tomado y comunicado", escribía en su cuenta oficial de esta popular red social.

Pero la cosa no quedaría ahí, pues el hasta ayer presentador de Zona Franca seguía escribiendo en su publicación, deseando a los trabajadores del programa de TV3 que pudiesen seguir haciendo su labor sin su presencia. "Yo pliego pero espero que el equipo que ha estado haciendo hasta ahora @ZonaFrancaTV3, lleno de gente con talento y ganas, amigas y amigos míos a los que estoy muy agradecido, tenga la oportunidad de seguir trabajando y que @TV3 se esfuerce para hacerlo posible", zanjaba así el asunto Joel Díaz.

Twitter "acoge" el abandono de Joel Díaz

En tan solo dos mensajes Joel Díaz dejaba muy claro que el cese de Manel Vidal "es una decisión que considera injusta e inaceptable, tanto en el fondo como en la forma en que se ha tomado y comunicado". Como respuesta a este hilo de Twitter, el propio humorista elogiaba al presentador: "No tiene mucho valor que lo diga yo porque es mi amigo, pero no he visto nunca nadie poner el cuello (en todos los sentidos) como lo ha hecho Joel con este programa", apuntaba.

A partir d'avui mateix, deixaré de presentar el @ZonaFrancaTV3. Plego arran de la decisió presa per la direcció de @Tv3 d'apartar del programa el Manel Vidal, una decisió que considero injusta i inacceptable tant en el fons com en la forma en què s'ha pres i comunicat. — Joel Díaz (@joeldiazbrah) January 30, 2023

La reacción de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMM) no tardó en llegar tras hacerse pública esta noticia en Twitter. Emitieron un comunicado en el que "lamentan y respetan" esta decisión de Joel Díaz que afecta a Zona Franca. El colaborador estaba simulando un falso consultorio político en el que situaba al presentador de TV3 en el cuadro clásico conformado por los ejes ideológico, izquierda-derecha; y cultural, autoritario-libertario. El problema llegó, desde la perspectiva de TV3, cuando decidió situar también al PSC. Pero en este caso los ejes ya no dibujaban un cuadrado, sino una esvástica.