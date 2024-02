¿Cambios en la emisión de La Promesa?: uno de sus actores se va de la lengua

Al parecer, TVE cumplirá los deseos de su audiencia, pues uno de los protagonistas de la exitosa serie diaria desveló un dato muy importante para el futuro inminente de la ficción.

La Promesa estuvo presente este pasado sábado 10 de febrero en los premios Goya. Ana Garcés y Arturo García Sancho, que interpretan a Jana Expósito y Manuel de Luján, acudieron a la gala en representación de todo el elenco y, como no podía ser de otra manera, desfilaron por la alfombra roja y se enfrentaron a las preguntas de Inés Hernand. La exitosa serie sigue enganchando a su fiel audiencia y enamorando a los seguidores con sus distintas tramas. Aunque, de un tiempo a esta parte, hay un malestar generalizado sobre su horario de emisión. Precisamente, sobre esto, se habló en esa mini entrevista ante las cámaras de TVE. Momento el en que el actor soltó un bombazo: la serie podría volver a su horario original, próximamente.

Todo surgió cuando la presentadora se interesó en conocer cómo están viviendo ambos el tremendo éxito de la ficción, que se ha convertido, además, en uno de los mayores puntales de La 1. Sin embargo, poco están disfrutando de ello, ya que, tal y como ellos señalarían, viven de rodaje en rodaje: "No te sabemos decir, porque nos tiramos todo el día encerrados en un plató", reconocía Garcés. Esta respuesta pillaba a Inés desprevenida, pero reaccionó rápido y los invitó a que disfrutasen de este éxito tras tanto esfuerzo. Sería ahí cuando Arturo, diese una respuesta mucho más elaborada y que, sin proponérselo, desvelaría los planes de futuros.

'La Promesa' volverá a su horario habitual

"El éxito se disfruta cuando vas por la calle y la gente te dice todo lo que le gusta la serie, también cuando te escriben mensajes en las redes sociales o con la audiencia que tenemos. Se disfruta muchísimo el éxito, pero sí que es cierto que se trabaja muchísimo para poder hacer una serie diaria de la calidad de La Promesa", ponía en valor el protagonista. Acto seguido, soltaba el bombazo: "Dentro de poquito volvemos a las cuatro y media de la tarde. Cambiamos el horario a las 17:30, pero creo que me ha dicho un pajarito que volvemos a emitir a las 16:30 horas", destapaba quien interpreta al hijos de los marqueses de Luján, poniendo sobre la mesa que RTVE está decida a retomar el horario original de la ficción de Bambú Producciones.

Cabe recordar que La Promesa se estrenó originariamente en la sobremesa, lugar que ocuparía después La Moderna con el objetivo de que el público se enganchase a la nueva oferta. Sin embargo, esta estrategia no ha terminado de cuajar muy bien. Aunque las historias del palacio de los Luján ha mantenido, de una manera u otra, a sus seguidores en el horario de las 17:30 horas, lo cierto es que La Moderna no ha heredado su éxito, quedando como tercera opción. Ahora, parecer ser, que desde RTVE han tomado nota de los datos -y las peticiones de los seguidores- y se plantea su regreso al horario original. Además, todo ello podría formar parte de un plan de la cadena pública para torpedear el lanzamiento de Sueños de libertad, la nueva serie de Antena 3 para la que todavía no hay fecha.