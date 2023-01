Edurne y Paula Echevarría apoyan a Dani Martínez en su última decisión

La cantante y actriz, compañeras del humorista en "Got Talent" han recurrido a Instagram para dejarle un mensaje al de León, después de que este publicase esta "difícil" determinación.

Cuando dijeron que la novena edición de Got Talent España venía con cambios, no mencionaron que, más bien, fuesen despedidas. Dani Martínez, a través de sus perfiles personales de Twitter e Instagram, anunciaba que no formaría parte del jurado del formato de Telecinco en la próxima temporada. El cómico y presentador de Movistar Plus decía adiós, con un emotivo mensaje, después de cuatro temporadas al programa de Fremantle. "Hoy os tengo que contar una decisión que no ha sido nada fácil. Ha llegado el momento de dejar la silla de jurado de Got Talent", explicaba junto a una imagen en blanco y negro.

Pero no era lo único que decía, pues Dani Martínez aprovechó esta publicación para aclarar que la decisión la había tomado él, sin ninguna implicación de Telecinco o la productora: "Ha sido una decisión personal y exclusivamente mía, valorando que mi etapa de jurado en Got Talent había llegado a su final para emprender nuevos retos. En esta decisión, he contado con la comprensión tanto de la productora como de la cadena", escribía. A este mensaje no tardaron en comentar sus compañeras del jurado, Edurne y Paula Echevarría, así como Mediaset y Fremantle, deseándole lo mejor.

Instagram y Twitter, los canales de Dani para decir adiós

"Te echaré de menos, Martínez", escribía Edurne en el perfil de Instagram del leonés, mientras que Paula Echevarría le pedía "que no pare la verbena", mostrando ambas el cariño que le tienen al humorista, pero, a la vez, apoyando su decisión. Por su parte, Dani Martínez ha querido agradecer a todo el equipo la implicación en su participación, puesto que ha formado parte de la mitad de las temporadas emitidas. "Gracias a todo el equipo del programa, de la primera a la última persona, porque vuestro trabajo ha hecho mejor el mío. Gracias a los espectadores por el cariño que me habéis mostrado. Ha sido un placer intentar llevar un poco de alegría y diversión a vuestras casas con este gran formato", escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Martínez (@danimartinezweb)



Tal y como afirma, seguirá centrado en su programa de Movistar Plus, Martínez y hermanos, también de Fremantle, y a la espera de nuevos proyectos. Con la salida de Dani Martínez, queda por conocer quién ocupará la cuarta silla que queda vacante. De momento, Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría continuarán decidiendo sobre el talento de los concursantes sobre el escenario, con Santi Millán como maestro de ceremonias.