Contreras, Otero y el comodín de Rocío Carrasco que ‘salvamiza’ TVE

'Días de Tele', el programa de Julia Otero en La 1, no termina de despegar y optan por Rocío Carrasco y el morbo más puro y duro para intentar cambiar esta situación.

Días de tele no carbura y a su 'cerebro', el asesor gubernamental y directivo de Prisa, José Miguel Contreras, sólo se le ocurre convertir, con permiso de José Pablo López, el espacio de la pública en un Sálvame. Y eso mientras otro antiguo de la cuadrilla pone a Pablo Iglesias y su secta en un brete.

No hay por dónde cogerlo. Ni el programa ni el ratio audiencia-coste. Días de tele, lo de Julia Otero en La 1 de TVE, no levanta cabeza y lo único que se le ha ocurrido a sus cabezas pensantes es recurrir al comodín de Rocío Carrasco. Y todo el mundo, dentro y fuera de la Corporación, lo valora igual: José Miguel Contreras echa mano de un contenido que chirria y bordea -si no incurre- en el morbo más puro y duro con lo que se interpreta como un intento de levantar su mermada audiencia.

La verdadera preocupación

Ya se comentó aquí en su momento. Si semanas atrás Rocío Carrasco se coló en el Late Xou de RTVE Cataluña, ahora va a entrar por la puerta grande de la cadena pública a cuenta de un especial sobre el 8-M. Pero lo preocupante, con serlo, no es el hecho en sí, sino la 'salvamización' de la pública con permiso de su director de Contenidos Generales, José Pablo López, que compra aquello que ya no quiere ni Mediaset.

Y ojo, porque el 'culebrón Carrasco', en Telecinco, se saldó de la forma que todos conocemos: con ceses, caídas de audiencia y una politización que ha pasado factura a la cadena y al grupo. Mucho cuidado con la maldición catódica del ‘comodín’ Carrasco.

Mediacable, paraísos fiscales y el canal de Iglesias

Desde hace días, una guerra soterrada con proyecciones mediática recorre a la izquierda. La 'rajada' de Ione Belarra contra Ferrovial se vino abajo al conocerse que Mediacable, una de las empresas del benefactor 'podemita' Jaume Roures, está residenciada en Holanda desde hace dos décadas. Para ahondar en la cuestión, se trata de la filial que tiene previsto dar servicio a Canal RED, el proyecto televisivo de Pablo Iglesias. Pero de eso nadie dirá nada en la secta morada de Galapagar.

En esa guerra de idas, venidas y menciones, Antonio Maestre y Pere Rusynol se han situado como los principales críticos de esta cuestión. Y es que, a pesar de que no debería sorprender porque Iglesias y sus fieles han aprendido del 'buen patrón' Roures que una cosa es predicar y otra dar trigo, el cinismo de esta tropa alcanza proporciones estratosféricas.

Hughes: vuelta a casa

Lo del eterno retorno va a ser una realidad. La Gaceta, el digital ligado a la Fundación Disenso, de Vox, ha fichado a Hughes tras su salida del ABC de Vocento. Entre los antiguos de Intereconomía se recuerda cómo esa cabecera, en su etapa de papel bajo la advocación de Julio Ariza, fue la cantera en la que se le descubrió.