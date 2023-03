La "extraordinaria" capacidad de Latre que lo convierte en objeto de estudio

El humorista se sentaba en el "chester" de Cuatro para hablar de aspectos muy personales de su vida y explicó a Mejide que su cerebro está siendo estudiado por la Universidad de Málaga.

Por todos es conocido la capacidad que tiene Carlos Latre para imitar voces. El humorista puede hacer más de 600 voces, otorgándole así un talento extraordinario, tanto que un equipo de investigadores de la Universidad de Málaga está estudiando su cerebro. El motivo es determinar si esa asombrosa capacidad de observación e imitación puede tener aplicaciones en el tratamiento de trastornos y daños neurológicos del lenguaje.

Latre, que ha sido uno de los entrevistados en Viajando con Chester, el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro, ha hablado tanto de esta capacidad como del aspecto más personal de su vida, centrándose en una etapa de la misma en la que el humorista tomó una "difícil" decisión en la que estaba implicada su mujer o los altibajos que ha tenido que hacer frente tanto en su vida personal como profesional.

Latre explica por qué estudian su cerebro

Risto Mejide no pudo ocultar la curiosidad que le generaba que investigadores de la UMA estén estudiando el cerebro de Risto Mejide. El humorista explicaba en Cuatro que su nivel de observación está muy por encima de la media: "Una persona 'normal' es de entre un 60 y 70% y yo tengo un 98%. Yo estoy viéndote a ti pero también estoy viendo todo lo que pasa detrás, todo lo que pasa delante, te puedo decir más o menos cómo están vestidos, la gama cromática que tenemos alrededor, las ventanas, los cables...muchas cosas", contaba.

Sin embargo, Carlos quiso destacar el lado negativo de esta "extraordinaria capacidad", que no es otra que es incapaz de relajarse: "He necesitado mucha ayuda psicológica. Lo digo abiertamente y me encanta porque estoy en constante aprendizaje. Es una tortura porque, además, significa que estoy en una constante presión conmigo mismo. Esa lucha va enfocada a querer siempre ser mejor. Me machaco muchísimo diciendo que no soy la mejor versión de mí mismo", admitía el humorista a Risto Mejide.