Susanna Griso revela un incidente que tuvo en directo: "Me llevaron en volandas"

La presentadora de 'Espejo Público' aprovechó uno de los temas que se estaban tratando en el matinal de Antena 3 para contar una anécdota hasta ahora desconocida por su público.

Espejo público está siempre pendiente de la actualidad más inmediata para hacérsela llegar a su audiencia. Y este jueves, Gabriela Guillén, la madre del futuro hijo de Bertín Osborne, ha sido, precisamente, noticia en las últimas horas por complicaciones en su embarazo. Por tanto, el matinal de Antena 3 ha recogido la última hora de lo sucedido, cuestionando de la mano de sus colaboradoras si la joven había gestionado bien su visita al hospital o si estaba explotándola para continuar de actualidad en la prensa del corazón. Pero Susanna Griso se vio obligada a intervenir y romper una lanza a favor de la joven.

Para ello, la presentadora de Atresmedia ha compartido un incidente que ella misma protagonizó en directo cuando estaba en Antena 3 noticias que hasta ahora había pasado desapercibido para el gran público. De esta manera, la cara de Espejo público ponía sobre la mesa un nuevo debate, que siendo madre primeriza es normal que Gabriela se pueda llevar ciertos sustos al experimentar el más mínimo contratiempo en su embarazo. Ella misma se ha puesto como ejemplo, aun cuando ya tenía experiencia previa, relatando el sobresalto que vivió cuando se desplomó en un directo en Antena 3 por una bajada de tensión durante su segundo embarazo.

El desmayo de Susanna Griso en Antena 3

"Yo tuve una bajada de tensión en directo, acabando un informativo, embarazada de mi segunda hija. Algún día recuperaréis las imágenes. ¿¡Pero por qué he tenido que contar esto!? ¡En qué momento!", se arrepentía acto seguido durante 'Más espejo', la sección de crónica social dirigida por Alberto Díaz, exdirector de Sálvame. Revelar este suceso ponía a su compañero sobre la pista, por lo que, antes incluso de acabar la anécdota, ya estaba lamentándose de que pudiesen recuperar la secuencia rápidamente. "Teniendo aquí a Alberto, mañana veremos las imágenes. ¡Pero estas cosas a la gente le encantan!", ha advertido, entre risas, Gema López.

Pero, lo que no sabía Susanna es que la gente no podía quedarse con las ganas de saber todo. Por lo que, optó por compartir la historia completa a petición de sus compañeras: "Aguanté como una jabata, lo que es el directo, eh, aguanté hasta que di paso, creo que fue a El Tiempo. En ese momento me derrumbé, vinieron los compañeros cámaras y me llevaron en volandas. Por aquel entonces no estaba Matías Prats, que me hubiera auxiliado, estaba sola", ha relatado, dejando claro que las cámaras no lo captaron porque el informativo había entrado en su último bloque, el meteorológico, tras el cual ya no se vuelve a conectar con la presentadora. "¡Historia de la televisión!", apostillaba López, subrayando el valor de la hasta ahora desconocida historia vivida en los platós de Atresmedia. "Con esto lo que quiero decir es que estas cosas pasan", sentenció, echándole así un capote a Guillén.