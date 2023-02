El mejor selfie de Broncano que se convierte en invitación a "La Resistencia"

David Broncano ha contado el encuentro que tuvo con un expolítico español y que terminó convirtiéndose en su mejor selfie y en una invitación para que visite "La Resistencia".

David Broncano recibió a la cantante Vicco, que quedó tercera en el Benidorm Fest 2023 con su canción "Nochentera", en "La Resistencia" en un programa que estuvo marcado por dos grandes momentos. El primero fue la sorprendente revelación de Vicco a las típicas preguntas del programa y el segundo fue el mejor selfie que se ha hecho jamás Broncano.

Vicco sorprendió a todo el plató en dos ocasiones, primero con la versión de "Nochentera" a piano, y posteriormente con su respuesta a las preguntas de "La Resistencia", la del dinero en el banco y las relaciones sexuales en el último mes. A la primera pregunta Vicco explicaba que "en total tengo unos 10.000 euros, en una cuenta unos 5.800 y en la otra el resto para pagar cosas".

No se hacen ya todos los días pero para los primerizos no pueden faltar las PreguntasClásicas™ en el Resistencia Starter Pack.



@vicco_music pic.twitter.com/RI6FymbFV5 — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 9, 2023

Pero el momentazo iba a llegar con la segunda pregunta, y es que respecto al número de relaciones sexuales aproximadas en el último mes Vicco decía que "no me puedo quejar, la suma de todo sería 40", un número que sorprendió a Broncano, "de los mejores números del programa".

El selfie de Broncano con Rajoy y su invitación a "La Resistencia"

Pero Vicco no fue la única protagonista del programa, porque Broncano contó una anécdota que desató las risas de todo el plató. "Hoy me he hecho el mejor selfie de mi vida" comenzaba explicando el presentador para después enseñar una fotografía en la que aparecían él, Mariano Rajoy y Quequé.

Todo selfie en el que salga @marianorajoy se convierte en el mejor selfie de la historia. Vente un día al programa, Mariano 🙏🏻#LaResistencia @vicco_music pic.twitter.com/SdF95VLdzu — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) February 9, 2023

Broncano continuaba diciendo que "es un selfie bastante importante en mi carrera" y que incluso se había llegado a poner nervioso, "ha sido increíble. Me han entrado nervios", porque Mariano le ha reconocido y le ha preguntado si "¿esto lo pones en la televisión verdad?".

Poco después de esto, era el programa el que iba a colgar el selfie en sus redes sociales aprovechando para extender una invitación al político para que acudiera: "Todo selfie en el que salga Mariano Rajoy se convierte en el mejor selfie de la historia. Vente un día al programa, Mariano".