Un soltero de First Dates no deja que su cita le tome el pelo: "No la soporto"

First Dates no deja de regalar momentos únicos, románticos y surrealistas a sus seguidores. En las últimas entregas, estos últimos son los que más destacan, pues son los que más se suelen viralizar en las distintas redes sociales. En la emisión de este miércoles, el programa de citas de Cuatro contó con la presencia de Eloy, un soltero de Córdoba que llegaba al dating que presenta Carlos Sobera para encontrar el amor. Este camarero buscaba una chica normal, buena, cariñosa, con la que poder mantener una relación seria, que hace años que no tiene. señalando que "no le voy a pedir más de lo que yo puedo ofrecer".

Eloy explicaba al inicio del programa que había sido militar, adiestrador canino y ahora era camarero. Además de esto, comentó que en el amor le había ido regular, sin saber que en el restaurante del amor de Mediaset le iría todavía peor. La puerta se abría para dar paso a Mercedes, dedicada a la hostelería y que también tenía algo de mala suerte en el amor. Es por ello que no dudó en señalar que buscaba a alguien que la respetase y que le fuese fiel. Sin embargo, sobre el aspecto de su futura pareja no comentó nada, por lo que nadie sabía que otra condición que había de cumplir su cita es que "tuviera pelo".

Una soltera de First Dates rechaza a su cita por calvo

Y la cita comenzó. Pero sería con el primer plato delante, cuando esta soltera decidiese zanjar el asunto y ser clara: "Eres agradable pero no me atraes físicamente, la verdad. No me gustan los hombres calvos, perdón por la expresión". Eloy, que lo entendió perfectamente, no dudó en contestar y 'pagarle con la misma moneda': "No te preocupes a mí me gustan delgadas". Y lejos de quedarse el intercambio de palabras aquí, ella añadió que se estaba sintiendo "bastante incómoda contigo". Un sentimiento que compartía también este hombre de Córdoba, que no dudó después en confesar a cámara que no quería "pasar ni un minuto más con una persona que transmite mal rollo".

Después de confirmar que no se gustaban, Eloy se levantó para informar a Matías y Laura el deseo de ambos de marcharse: "No la soporto. Ella se siente incómoda. A mí me gustan delgadas, pero eso no quita que pueda sentarme en una mesa con alguien que no lo esté y podamos tener una conversación", señalaba. Y ella, volvía a repetir lo que había dicho: "No es mi perfil, me gustan los hombres con pelo. Me gustaría venir otro día y conocer a otra persona", sugirió. Y él se apuntó a la propuesta. Los dos se marcharon del restaurante juntos, pero totalmente distantes. Las redes sociales, que están atentas de todo, no dudaron ni un segundo en destacar, sobre todo, el zasca que Eloy le había dado a Mercedes: "¡Ole por él!".