Un pequeño incidente en plató obliga a Susanna Griso a parar 'Espejo Público'

La presentadora del matinal de Antena 3 tuvo que detener la tertulia política durante varios minutos, sin cortar el directo, para ver qué le había ocurrido a uno de sus compañeros.

Uno de los colaboradores de Espejo Púbico no ha empezado con buen pie la semana, más bien, la ha empezado 'de culo'. Y, aunque el matinal de Antena 3 tenía previsto en su escaleta temas de relevancia, sobre todo, en su tertulia política, este pequeño incidente ha acaparado la atención de todo el equipo. Ni la salida de tono de algún que otro invitado ha hecho sombra a este momento, ocurrido al poco de arrancar el programa y que ha obligado a Susanna Griso a detener el formato de Atresmedia e interesarse por la integridad de su compañero que se encontraba tras las cámaras.

Espejo Público ha comenzado la semana con varios temas políticos sobre la mesa, siendo el plan de acción democrática del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, uno de ellos. Así, Susanna Griso ha planteado a sus colaboradores la noticia de que el líder del Ejecutivo tuviera en mente hacer una ley contra los pseudomedios. Una temática que ha llevado a los colaboradores del matinal a ofrecer sus opiniones, todo ello con total normalidad. Hasta que de pronto, un estruendo ha resonado en el plató de Antena 3, llegando a paralizar la mesa de debate.

Un incidente en directo para 'Espejo Público'

Susanna Griso y su equipo de tertulianos se encontraban con la mesa política, cuando el estruendo ha provocado un pequeño susto, llevando a la presentadora a soltar un "¡uy!" ante el fuerte ruido, mientras que intentaba ver desde su sitio qué era lo que había pasado. "A Gonzalo se le ha roto la silla. ¿Estás bien, Gonzalo? A ver... Que se vea", ha señalado la presentadora de Antena 3, a la vez que se levantaba de su puesto y se dirigía hasta la posición de su compañero, Gonzalo Bans, que se encontraba tras las cámaras tirado en el suelo, mientras era ayudado por otros trabajadores de Espejo Público ante las cámaras, que no dudaron en enfocarlo. "A ver, Gonzalo, ¿qué has hecho con la silla?, ¿qué has hecho?, pero, ¡bueno!", ha dicho Griso cuando ha llegado al lugar 'de los hechos'.

Gonzalo Bans, en el suelo, después de que su silla se rompiese. / Antena 3.

"¿Te has emocionado con lo de los pseudomedios o qué te ha pasado?", ha preguntado entre bromas la presentadora de Espejo Público. "Pues, mira, la silla en mal estado, que no sé que ha pasado pero está rota literal", ha explicado el colaborador 'accidentado', mostrando cómo había quedado la silla: completamente rota. Este momento, aunque al principio ha sido un pequeño susto, ha desatado las risas entre todos los trabajadores del matinal, que se atrevieron incluso ha bromear con el incidente: "Operación bikini, ya", le ha soltado Lorena García que ha permanecido al lado de Gonzalo durante todo momento, mientras que la propia Susanna Griso, ya de regreso a su puesto ha exclamado: "¡Un día de emociones fuertes!".