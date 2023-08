Pilar Rahola, pasada de revoluciones contra Froilán en Todo es Mentira

La colaboradora del programa de Cuatro ha estallado contra los miembros de la familia real con calificativos durísimos:“¡Que no son más gandules porque no se entrenan! ¡Gandules! ¡Farrosos!”

Pilar Rahola la ha vuelto a liar en un directo. La colaboradora más polémica de Todo es mentira ha arremetido en esta ocasión contra la familia real, haciendo especial hincapié en la figura de Froilán.

Como es habitual en este tipo de situaciones, a las que ya tiene acostumbrados a sus compañeros de trabajo y a la audiencia, se ha creado una cierta tensión en el plató de Cuatro que no ha sido freno para la ira de la analista política.

La noticia de la partida de Froilán a Dubái este mes ha sido lo que ha desencadenado el estallido de Rahola, que ha sido la primera en tomar la palabra tras la breve introducción de Marta Flich. Desde el inicio, la colaboradora ha empezado con fuerza, tildando de gandul a Froilán y dejando clara su posición al respecto: "¡Es que a mí esto me saca de quicio! Con la cantidad de jóvenes de su edad que se matan a estudiar, a trabajar, para conseguir una vivienda, y este solo sabe vivir, ir de fiesta y hacer el vago más absoluto", alegaba con dureza.

Un "brote republicano" desestabiliza la mesa de Todo es mentira

Poco después, Rahola entraba de lleno en una acalorada discusión con Montse Suárez, que pedía un poco de contención a la catalana en sus declaraciones. La indignación de Rahola subía la temperatura del ambiente con comentarios como "¡Que no son más gandules porque no se entrenan! ¡Gandules! ¡Farrosos!", ante los cuales la abogada ha decidido contraatacar: "Oye, Pilar, no. No metas a todos en el mismo saco”, le pidió con severidad.

Froilán se muda a Dubái este mes y no volverá a España hasta después de enero, según El Confidencial https://t.co/GgQO0aWmxD#TodoEsMentira2A pic.twitter.com/dcaVH1T5N5 — Todo Es Mentira (@todoesmentiratv) August 2, 2023

Esto no frenaba a la tertuliana, que lejos de calmarse se enfangaba más en el asunto: "Si tienes el privilegio de nacer en una familia real, que lo tienes todo pagado desde el minuto uno, con una fortuna, dedícate a algo serio". Suárez, ante la ira de su compañera de Todo es mentira, le pedía calma e incluso, que se parara a respirar.

Aunque ninguna de las dos dio su brazo a torcer, encontraron un punto en común gracias a la flexibilidad de Montse Suárez, que sí estaba de acuerdo con ciertas opiniones de Pilar Rahola en torno a Froilán: "Es un vago, desde luego, eso está claro. Va a acabar muy mal, como el exmarido de la infanta Cristina", concluía.

Cuando ya parecía todo calmado, se abrió el melón del rey Juan Carlos en el plató y, antes de permitir que se repitieran patrones, Marta Flich interrumpió para pedir a la tertuliana que no entrara "en brote". A lo que la analista, ya más relajada, respondió con humor: "Es un brote republicano, déjamelo".