El ‘giro mortal’ de Monedero: relaciona a Mario Vaquerizo y Ayuso con Franco

El saludo entre la presidenta de Madrid y el artista sigue generando ‘urticaria’ entre la izquierda y el fundador de Podemos llega a ponerla junto a una foto con banderas franquistas

La escena en Fitur en la que Mario Vaquerizo saluda a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso y les dedica palabras de ánimo parece que no ha sentado muy bien en determinados sectores de la izquierda, que días después siguen intentando descalificar al artista por no tener opiniones favorables a las suyas.

Uno de los que ha salido, como no podía ser de otra forma, es el fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que en un triple salto mortal de relación de conceptos acaba poniendo en la misma analogía a Mario Vaquerizo junto a unas fotos de banderas franquistas.

“Hay una España que es así y piensa así. Es mentira que sean media España, pero tienen mucho poder. Convivimos con ellos. No habría ningún problema si no tuvieran esa maldita costumbre de quitar derechos a las mayorías. Y terminar haciendo listas donde les sobramos media España”, indica Monedero con la foto de Mario Vaquerizo junto a Feijóo, Ayuso y Almeidsa, y otras fotos de una concentración franquista, ambas sin relación alguna pero eso no es problema para el profesor universitario.

La analogía forzada de Monedero recibe varias respuestas, como el que señala que “qué derechos quitan. Explícamelo por favor”, a lo que Monedero indica que le han quitado “la sanidad pública”, como si en Madrid no existiera. Otras personas le señalan que “hay que ser mediocre para juntar a Mario Vaquerizo en un fotomontaje con banderas franquistas mientras se defienden regímenes como los de Cuba y Venezuela”.