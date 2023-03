María Casado recurre a su programa en TVE para hablar de su peor pasado

La presentadora de "Las tres puertas" aprovechó la entrevista a Nina, una de sus invitadas, para hablar de un asunto médico que la tuvo apartada de la televisión durante un tiempo.

Las tres puertas de María Casado en La Dos de TVE se volvían a abrir este miércoles 1 de marzo a tres nuevos invitados: Máximo Huerta, Toni Nadal y Nina. Sería con esta última con quien la presentadora hablase de distintos temas, tanto personales como profesionales, y que la llevaría a desvelar un problema de salud que la mantuvo durante un tiempo aparta de la pequeña pantalla.

Todo comenzó cuando María Casado preguntó a la invitada por el cuidado de la voz, la herramienta de trabajo de artistas y también de comunicadores. Esto dio pie a que la periodista relatase un asunto médico que tuvo en el pasado, y que "le preocupó". "¿A mí sabes lo que me pasó una vez? Me quedé sin voz trabajando en la tele, y me tiré como un mes y medio sin poder hacer pantalla", contaba la presentadora de TVE, sin revelar qué programa presentaba entonces.

María Casado habla de salud en TVE

María Casado, mientras hablaba con Nina sobre su problema de salud admitió que se preocupó, añadiendo que "mirándome con un buen médico me dijo que tenía hematomas en las cuerdas vocales. Yo dije, ¡pero qué barbaridad! Imagínate como debí forzar la voz en aquella época...". La entrevistada, que por su profesión es una experta en esos asuntos, puso en valor el esfuerzo que realizan los presentadores diariamente: "Lo que hacéis los comunicadores hablando es mucho más exigente que lo que hacemos nosotros cantando. Yo mañana haré una función que dura 2 horas y diez, pero lo hago debidamente amplificada".

Pero Nina, movida por el problema de María Casado en el pasado, siguió aportando más información sobre "la pérdida" de voz de la periodista de TVE. "Hay algunas condiciones medioambientales que no ayudan, pero mis condiciones de trabajo son un poco mejores que las vuestras. Utilizáis la voz muchas más horas, y si eso te sucedió en un proceso de laringitis mal curada y sigues hablando, eso es terrible...".