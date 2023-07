Jane Birkin: 7 frases para recordar a un icono del estilo

La actriz y cantante ha muerto a los 76 años, pero siempre la recordaremos por su discreto glamour

Nacida el 14 de diciembre de 1946 en Londres, Jane Birking, logró conquistar el mundo con su talento y su estilo innegablemente chic. Desde muy joven, Jane demostró su amor por la actuación y la música, lo que la llevó a estudiar en la prestigiosa Royal Academy of Dramatic Art en Londres.

Aunque comenzó su carrera en el teatro, saltó a la fama en la década de 1960 cuando interpretó el papel de "Julie" en la controvertida película francesa "Blow-Up" de Michelangelo Antonioni. Su talento natural y su belleza deslumbrante llamaron la atención de críticos y fanáticos por igual, convirtiéndola en una estrella en ascenso en la escena cinematográfica.

Pero fue en la década de 1970 cuando Jane Birkin realmente se convirtió en un ícono de estilo. Su relación con el músico y compositor francés Serge Gainsbourg la catapultó a la fama internacional. Juntos, formaron una de las parejas más glamorosas y célebres de la época, una unión artística y personal que capturó la imaginación del mundo entero.

Con Gainsbourg se adentró en el mundo de la música y grabó varios discos, pero fue con la canción "Je t'aime... moi non plus" , que como ella misma contó, se decidió grabar porque los celos no le permitían dejar que él la cantara con otra mujer, con la que alcanzó un éxito sin precedentes. La canción, con sus letras seductoras y la voz susurrante de Jane, se convirtió en un himno del amor prohibido y la sensualidad desenfrenada.

Pero Jane Birkin no solo era una mujer talentosa, sino también una visionaria de la moda. Su estilo despreocupado pero elegante, con sus icónicos vestidos bohemios, camisetas ajustadas y pantalones vaqueros de talle alto, se convirtió en un referente de moda para mujeres de todo el mundo. Su bolso Birkin de Hermès, inspirado en su propia necesidad de un bolso espacioso pero elegante, se convirtió en un símbolo de estatus y sofisticación.

A lo largo de su vida, Jane Birkin ha dejado un legado duradero en la industria del entretenimiento y la moda. Su aura de encanto y autenticidad continúa siendo una fuente de inspiración para muchas mujeres. Además, ha utilizado su fama y su voz para apoyar causas humanitarias y luchar por los derechos de las mujeres, convirtiéndose en una defensora incansable de la igualdad y la justicia social.

Sus frases para el recuerdo:

– Sé lo que es llegar a casa y encontrarte con alguien que no te mira como solía hacerlo en los viejos tiempos

– Mi madre tenía razón: cuando no te queda nada lo único que puedes hacer es ponerte ropa interior de seda y empezar a leer a Proust

– Siempre fui diferente. En la escuela me solían preguntar si era una niña o un niño

– Siempre adorno mis bolsos con colgantes porque no me gusta que se parezcan a los de las demás.

– No me gusta envejecer pero no hay nada que pueda hacer al respecto. Creo que tengo suerte de no haber sido guapa. Envejecer puede ser muy cruel para quienes han sido hermosas

– Creo que los franceses tienen un encanto especial. En realidad es su atrevimiento lo que los hace tan divertidos.

– Soy tan delgada que cuando cojo algún kilo lo único que me engorda es la tripa. No me importaría que se me pusieran en el pecho, pero no es así.