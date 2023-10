Ayvens, la nueva marca de movilidad global que fusiona ALD Automotive/LeasePlan

Ayvens es el nombre de la nueva marca de movilidad global que integra a ALD Automotive y a LeasePlan. En España estará operativa a partir de mayo de 2024 con una oferta de lo más completa.

ALD Automotive/LeasePlan han comunicado su nuevo nombre: Ayvens, que une a las dos compañías bajo una identidad común como marca de movilidad global. Esta nueva marca representa otro hito estratégico en el desarrollo de la empresa, tras el lanzamiento el pasado mes de septiembre de su plan de desarrollo estratégico de 3 años, PowerUP 2026.

En Dragon Rouge, una agencia de diseño global, ha confiado ALD Automotive/LeasePlan para crear esta nueva identidad, con el fin de reposicionarla en la industria de la movilidad a las empresas que la componen, más allá del sector del renting, como un nuevo líder para una movilidad mejor.

La nueva marca se lanzará en 2024 en los 44 países donde ALD Automotive/LeasePlan está presente. Se utilizará para todos los segmentos de clientes (grandes corporaciones, pymes, autónomos y particulares) y en todos los canales y puntos de contacto, en particular en todo el creciente ecosistema digital de la empresa.

En España, esta nueva marca estará operativa a partir de mayo de 2024.

La empresa pretende liderar el camino hacia la descarbonización y seguir dando forma a la transformación digital de la industria. La marca Ayvens reúne la flota de vehículos eléctricos multimarca más grande del mundo y una flota total de 3,4 millones de vehículos gestionados en todo el mundo.

Ayvens está acompañado por un símbolo que representa la unión de las empresas que la componen, como un equipo, trabajando hacia un objetivo común, con una base sólida y estable y una forma fluida y ascendente que simboliza el progreso y el dinamismo. El nombre cuenta con un sólido respaldo de su accionista mayoritario a nivel global, Société Générale.

Nuevo eslogan de marca

Better with every move (Mejores con cada movimiento) captura la misión fundamental de la empresa de proporcionar una movilidad "mejor" a través del progreso continuo para los clientes, las empresas y el planeta.

"Cada día es una oportunidad para movernos de manera más eficiente, y todos tenemos un papel que desempeñar. Al unir fuerzas, nuestra empresa está lista para liderar el camino hacia la adopción a gran escala de la movilidad sostenible gracias a nuestro tamaño, alcance, experiencia en servicios y compromiso con la innovación", confirma Tim Albertsen, director ejecutivo de Ayvens, anteriormente ALD Automotive/LeasePlan.

Nuevo sitio web y vídeo de revelación de marca: ayvens.com