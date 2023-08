Toyota busca la neutralidad de carbono en China con motores eléctricos avanzados

Toyota Motor Corporation ha impulsado el desarrollo local de tecnologías de inteligencia y electrificación para ofrecer vehículos electrificados competitivos en el creciente mercado chino.

El gigante automovilístico japonés, Toyota Motor Corporation , ha anunciado un ambicioso plan para reforzar su presencia en el mercado chino mediante el desarrollo de tecnologías de inteligencia y electrificación. Con el objetivo de ofrecer vehículos electrificados que satisfagan las demandas de los clientes chinos, Toyota ha puesto en marcha una serie de iniciativas estratégicas.

El cambio más destacado es la transformación del nombre del principal centro de investigación y desarrollo de Toyota en China, pasando de "Toyota Motor Engineering & Manufacturing (China) Co., Ltd." a "Intelligent ElectroMobility R&D Center by Toyota Co., Ltd. ". Esta modificación, que ha entrado en vigor a partir del 1 de agosto, refleja el enfoque en el desarrollo de tecnologías de inteligencia y movilidad eléctrica.

En consonancia con esta transformación, Toyota asignará ingenieros de tres centros de investigación y desarrollo en China al proyecto de desarrollo liderado por IEM by TOYOTA. Esta colaboración entre los centros de I+D tiene como objetivo impulsar la innovación y acelerar el desarrollo local de vehículos electrificados, incluyendo batería eléctrica (BEV), híbridos enchufables (PHEV), híbridos eléctricos (HEV) y vehículos de pila de combustible de hidrógeno (FCEV), con miras a lograr la neutralidad de carbono.

El enfoque en la electrificación también se traduce en la colaboración con Denso y Aisin para acelerar el desarrollo de motores eléctricos más allá de los límites de la organización y, en paralelo, trabajar en conjunto con IEM by TOYOTA. Este enfoque poliédrico busca maximizar la eficiencia y la sostenibilidad de los vehículos eléctricos.

Por otro lado, Toyota también se centrará en el avance de tecnologías de inteligencia. Entre las iniciativas, destacan el diseño y desarrollo de cabinas inteligentes, haciendo uso de la inteligencia artificial para mejorar la experiencia del usuario y ofrecer sistemas de conducción autónoma y prestaciones avanzadas de seguridad activa adaptadas específicamente a las circunstancias particulares del mercado chino.

Asimismo, Toyota se enfrentará al desafío de reducir considerablemente los costes de fabricación. Para ello, se enfocará en el desarrollo de una base local de proveedores, la revisión de los diseños de componentes y la reforma monozukuri de la fabricación y la ingeniería de producción, todo ello con el fin de reforzar la competitividad y hacer que los vehículos electrificados sean más accesibles para los clientes.

Con esta estrategia, Toyota reafirma su compromiso de seguir trabajando para crear vehículos cada vez mejores, teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los clientes en diferentes regiones. El enfoque en el mercado chino como un importante polo de desarrollo e innovación representa un paso significativo en la dirección de la movilidad sostenible y la revolución tecnológica en el sector automotriz.